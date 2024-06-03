Поколение "зумеров" из-за вредных приложений для знакомств рискует продемонстрировать самый большой антагонизм двух полов за все времена.

Мобильные приложения для знакомств вредят формированию нормального сексуального поведения у молодого поколения и совсем не способствуют здоровым отношениям. Об этом заявил социальный психолог и профессор Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете Джонатан Гайдт.

По его словам, на онлайн-площадках для знакомств возникают диспропорции в количестве приглашений к знакомству, что потом имеет катастрофические последствия.

"Небольшое количество [наиболее привлекательных] мужчин получают все приглашения [от женщин]. И это означает, что они могут превратиться в козлов. Они могут быть грубыми, они могут иметь отношения со многими женщинами", - объясняет Хайдт.

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Он отмечает, что женщины, которые наталкиваются на таких испорченных мужчин, начинают думать, что все мужчины являются "козлами". Однако сайты и приложения для знакомств так же деформируют отношение большинства мужчин к женщинам, говорит ученый.

"Большинство мужчин [на сайтах знакомств] не получают реакций [от женщин]. Не получают свиданий. И они думают, что это женщины дуры. Что у них слишком много запросов", - объясняет психолог.

По мнению Хайдта, платформы для знакомств только разделяют и настраивают два пола друг против друга. В результате женщинам и мужчинам становится сложнее ходить на свидания, влюбляться и создавать семью.

"Я считаю, что приложения для знакомств, из-за всех этих непредвиденных последствий, действительно портят романтическую жизнь зумеров", - говорит психолог,

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Как писал УНИАН, ученые доказали, что концепция "второй половинки", которая якобы существует у каждого человека, является мифом. Ученые выяснили, что счастливая семейная жизнь является следствием обоюдных усилий, а не божественным даром.

Также мы рассказывали, что ученые опровергли популярный тезис "противоположности притягиваются". Большое исследование четко показало, что в большинстве семей у партнеров не просто есть общие черты, их - большинство.

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