Они отметили, что у партнеров, состоящих в браке, значительно больше похожих черт и взглядов на жизнь.

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что противоположности не притягиваются на самом деле, вопреки распространенному мнению.

Крупное исследование выразительно показало, что в большинстве семей у партнеров не просто есть общие черты, их – большинство, передает Би-би-си. В частности, результаты, обобщившие данные о почти 100 тыс. семейных пар, показали, что у них одинаковы не менее 82% признаков.

Проанализированных черт было полторы сотни – от политических взглядов и уровня религиозности до употребления наркотиков и возраста, в котором они начали половую жизнь.

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Исследователи определяли, кто в паре интроверт, а кто – экстраверт, и действительно ли экстраверты чаще сходятся с интровертами, как говорит распространенная поговорка о противоположностях.

Однако, на деле это оказалось совсем не так. В частности, от 82% до 89% всех изученных характеристик партнеров были схожими и лишь 3% заметно отличались.

Ученые выяснили, что политические и религиозные взгляды, уровень образования и IQ в большинстве случаев совпадал. А курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем, и те, кто вообще не пьет, также начинали отношения с теми, у которых были такие же привычки.

При этом, рост, вес, заболевания и психологические черты в парах чаще отличались. Например, экстраверты вступали в партнерские отношения с другими экстравертами ничуть не чаще интровертов.

Другие интересные исследования

Согласно исследованию, которое провели в США и Китае, смешение домашних потребностей с карьерными задачами ставит перед супругами совершенно разные проблемы. В частности, мужчины, и женщины ощущали, что они сделали больше работы по дому, работая в одиночку. Когда же они жили и работали дома вместе, мужчины выполняли меньше домашней работы. Для женщин присутствие мужа дома в рабочее время совсем не облегчало их домашнюю нагрузку.

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