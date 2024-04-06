"Родственные души" - это результат упорного труда обоих партнеров, а не божественный дар, говорят исследователи.

Среди современных людей широко распространена вера в существование "второй половинки" или "родственной души" для каждого человека. Однако научные исследования говорят о том, что счастливые и крепкие отношения являются результатом обоюдных усилий, а не какой-то изначальной предрасположенности двух людей.

Группа ученых, представляющих Университет Бригама Янга (США), Университет Юты (США) и Университет Альберты (Канада), изучила отношения 615 супружеских пар из США и Канады. В ходе опроса исследователи оценивали эмоциональную связь между партнерами, проявления заботы друг о друге и общую удовлетворенность жизнью.

Как указано в результатах исследования, опубликованных на сайте Университета Бригама Янга, наиболее сильную эмоциональную связь продемонстрировали пары, которые прилагали активные усилия к выстраиванию своих отношений, а не полагались на "родство душ".

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Исследование показало, что пары с крепкими отношениями в три раза чаще, чем остальные, демонстрировали сопереживание и жесты внимания к партнеру. В частности, крепкие семьи значительно чаще предпочитают организовывать совместный досуг (71% против 19%), проявлять доброту друг к другу (72% против 18%) и прощать обиды (70% против 21%).

"По сути, вера в родственные души — представление о последовательности развития здоровых отношений, которая обратна правильной. Люди, разделяющие это убеждение, предполагают, что кто-то существует как их "единственный и неповторимый" еще до знакомства. Однако результаты нашего исследования показывают, что единство в браке прежде всего создается, а не обретается", — заключили авторы исследования.

Ученые считают, что людям, желающим найти "вторую половинку", следует выбрать кого-то, кто нравится и с кем комфортно общаться, а затем целенаправленно развивать отношения с ним. Авторы исследования подчеркивают, что усилия к построению крепких отношений должны прилагать оба партнера.

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