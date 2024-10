Многие виды, особенно те, которые не акклиматизировались к холодным условиям, погибли в этот период экстремального холода.

Исследователи Колумбийской климатической школы предполагают, что настоящей причиной триасово-юрского вымирания около 201,6 млн лет назад стала внезапная вулканическая зима.

Конец триаса был одним из пяти великих вымираний на Земле, в результате которого погибло три четверти всей жизни на планете, пишет Interesting Engineering.

Произошла серия крупных вулканических извержений, известных как Центрально-Атлантическая магматическая провинция, извергнувших в атмосферу лаву и пепел. Это событие ознаменовало конец триасового периода и начало юрского периода, в котором динозавры "достигли известности".

В течение десятилетий ученые считали, что вымирание было вызвано медленным накоплением парниковых газов, особенно углекислого газа, выделяемых вулканическими извержениями. В результате этого глобальная температура значительно выросла, а океанские воды стали более кислыми.

Однако недавнее исследование, опубликованое в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ставит эту теорию под сомнение. Согласно ему, извержения начались чрезвычайно быстро, с сильными всплесками, длившимися менее столетия.​​

Предполагается, что во время этих извержений в атмосферу были выброшены большие объемы диоксида серы. Этот диоксид серы вступил в реакцию с водяным паром, образовав сульфатные аэрозоли, которые отразили солнечный свет в космос. Это вызвало резкое охлаждение земного шара, что привело к короткому периоду всемирного замерзания, известному как вулканическая зима.

Хотя долгосрочное потепление из-за повышения уровня диоксида углерода могло повлиять на вымирание, исследование показывает, что раннее быстрое похолодание было самым разрушительным фактором. Многие виды, особенно те, которые не акклиматизировались к холодным условиям, погибли в этот период экстремального холода. Деннис Кент, ведущий автор из Колумбийской климатической школы Ламонт-Доэрти, отметил:

"Диоксид углерода и сульфаты действуют не просто противоположным образом, но и в противоположные временные рамки. Для накопления и нагревания диоксида углерода требуется много времени, но эффект сульфатов практически мгновенный. Это переносит нас в сферу того, что люди могут постичь. Эти события произошли в течение жизни".

Ученые сравнили данные из разных геологических мест, где были обнаружены остатки вулканических извержений: горы в Марокко, залив Фанди в Новой Шотландии и бассейн Ньюарк в Нью-Джерси.

Исследователи использовали метод, называемый палеомагнетизмом, для определения времени вулканических извержений. В итоге они выявили пять отдельных импульсов лавы, каждый из которых длился менее столетия.

"Исследователи обнаружили пять последовательных начальных лавовых импульсов, которые распространялись на протяжении примерно 40 000 лет - каждый с магнитными частицами, выровненными в одном направлении, что указывает на то, что лавовый импульс возник менее чем за 100 лет, прежде чем дрейф магнитного полюса мог проявиться", - сказано в пресс-релизе.

Окаменелости показывают, что крупные рептилии, амфибии и многие тропические растения процветали в триасовый период. Однако эти виды внезапно исчезли с началом вулканических извержений. Однако более мелкие существа, такие как ранние пернатые динозавры, черепахи, ящерицы и млекопитающие, пережили катастрофическое вымирание и процветали в течение всего юрского периода.

