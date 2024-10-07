Второй астероид создал кратер диаметром 9,2 км под Атлантикой.

Около 66 миллионов лет назад в Землю врезался огромный астероид. Его удар уничтожил динозавров и оставил огромный кратер на краю полуострова Юкатан. Однако теперь ученые считают, что возможно, у этого астероида был "соучастник". Новое исследование показало, что второй, меньший космический камень врезался в нашу планету в ту же эпоху, создав кратер глубиной 9,2 км глубоко под Атлантикой, пишет IFLScience.

Отмечается, что кратер Надир был обнаружен еще в 2022 году, он расположен у побережья Гвинеи в Западной Африке и лежит на глубине 300 метров под дном Атлантического океана. Считается, что он возник в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад, как раз в момент падения астероида-убийцы динозавров. До этого времени точные обстоятельства его образования оставались неопределенными, однако благодаря новому исследованию, с использованием данных сейсморазведки высокого разрешения в формате 3D, ученые смогли определить "вне разумных сомнений", что кратер был вызван ударом.

Также теперь команда знает, что сам астероид был больше, чем считалось ранее, около 450-500 метров в ширину. Они также полагают, что он врезался в Землю на поразительной скорости 72 000 километров в час — хотя это еще нуждается в дополнительной проверке.

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Отмечается, что удар привел к землетрясениям и крупным оползням, поскольку край плато обрушился под океан. Кроме того есть доказательства того, что череда волн цунами уходила от кратера, а затем возвращалась к нему.

Как отмечают исследователи, в истории человечества никогда не было удара такого масштаба, и поэтому изучение этого вопроса может быть полезным — и не только для того, чтобы узнать больше о том, что привело к вымиранию динозавтров, но и для понимания ударов астероидов в целом.

Космос - новости

Ранее астрономы нашли экзопланету, которая вращается вокруг ближайшей к Солнцу одиночной звезды.

Также ранее ученые высказали теорию происхождения Луны. По их версии, Луна могла быть захвачена Землей из космоса, а не образована столкновением частиц.

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