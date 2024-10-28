Учитывая более 100 миллионов лет эволюции, можно было бы ожидать значительных изменений в строении жуков.

66 миллионов лет назад падение огромного астероида привело к вымиранию различных форм жизни на планете, включая могучих динозавров, но выжило одно крошечное существо: черный жук.

Этот представитель рода Loricera, бросил вызов испытанию временем. Недавние исследования выявили удивительный факт, что этот вид оставался практически неизменным на протяжении более 100 миллионов лет, пишет Interesting Engineering.

Ученые исследовали окаменелых жуков мелового периода и обнаружили, что они удивительно похожи на своих современных собратьев. Жуки также сохранили свою уникальную технику охоты, используя специальные антенны для ловли добычи. Результаты были опубликованы в журналах Palaeoentomology and Innovation.

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Китайские исследователи изучали взрослых и личиночных особей Loricera, пойманных в меловой период в трех янтарных окаменелостях, найденных в долине Хукаунг на севере Мьянмы.

Жуки Loricera приспособлены для охоты на ногохвосток в опавших листьях. Чтобы поймать этих крошечных, проворных насекомых, они выработали уникальную стратегию охоты. У жуков длинные, прочные щетинки на основании усиков. Когда ногохвостка оказывается в пределах досягаемости, жук быстро закрывает усики, захватывая добычу в ловушку, образованную щетинками.

Анализ древних жуков показал почти идентичное расположение усиков по сравнению с современными видами.

"Эти окаменелости демонстрируют поразительное сходство с существующими видами, что указывает на то, что их специализированное хищническое поведение сохранялось по меньшей мере 100 миллионов лет", - сказано в пресс-релизе Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Результаты исследования показывают, что физическая форма насекомого, его общий размер и пищевые предпочтения не претерпели существенных изменений, несмотря на значительные изменения в его среде обитания и крупное вымирание.

Отмечается, что отсутствие существенных эволюционных изменений у жуков не противоречит теории Дарвина. Дарвин также признал концепцию "живых ископаемых", организмов, которые демонстрируют незначительные или нулевые эволюционные изменения.

Жук Loricera, похоже, нашел успешную нишу в своей среде обитания: у него есть надежный источник пищи (ногохвостки) и хорошо адаптированный план тела для их поимки и потребления. Поэтому эта стабильная экологическая ниша могла снизить необходимость в значительных эволюционных изменениях.

"Это открытие согласуется с гипотезой о том, что виды низкого трофического уровня менее склонны к вымиранию, но контрастирует с прогнозами о том, что специализированные стратегии хищничества будут более уязвимы к изменению окружающей среды", - отмечают ученые.

Новости об изучении жуков

"Лицо" Arthropleura, самого крупного членистоногого из когда-либо существовавших, размером с автомобиль и похожего на многоножку, было раскрыто благодаря обнаружению двух хорошо сохранившихся окаменелостей.

Согласно исследованию голова Arthropleura имела луковичную структуру с двумя короткими, колоколообразными усиками. У нее было два выступающих глаза, похожих на те, что можно увидеть у крабов, и относительно небольшой рот, предназначенный для измельчения листьев и коры.

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