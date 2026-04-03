Ученые нашли курильницы в Помпеях и сделали потрясающее открытие

Когда произошло извержение Везувия, Помпеи застыли во времени, запечатлев не только улицы и здания, но и ритуалы повседневной жизни тамошних людей.

Новые исследования показывают, что эти ритуалы были сложнее, чем считалось, пишет Earth.

Что раскрывает пепел

В двух терракотовых курильницах пепел сохранил следы того, что сжигали семьи во время домашних ритуалов. Изучив эти остатки, Йоханнес Эбер из Цюрихского университета сказал, что материалы представляли собой сочетание местных растений с импортными ароматическими веществами.

Находки из одного сосуда также выявили виноградный продукт рядом с нагретой смолой, что позволяет сопоставить физические остатки с давно описанными ритуальными подношениями в Помпеях.

Это сочетание веществ связывает домашние ритуалы как с местной практикой, так и с глобальным обменом, что позволяет более детально изучить, как эти материалы отбирались и использовались.

Помпеи, ритуалы и благовония

Основную часть огня составляли дрова, а фитолиты - крошечные минеральные следы, оставляемые растениями, сохраняли намеки на то, что еще к нему добавлялось.

Среди наиболее подходящих сочетаний были листовые растения, такие как лавр и, возможно, родственники косточковых фруктов. Некоторые травы, возможно, попали сюда из более засушливых или тропических зон, но большая часть растительного материала росла неподалеку.

Тропическая смола достигла Помпеи

Химические следы в одной из обнаруженных курильниц указывали на элеми, ароматическую древесную смолу, используемую для благовоний. Нагрев изменил молекулы смолы таким образом, что это соответствовало горению.

Маркеры смолы соответствуют тропическим африканским или азиатским источникам и склоняются к Канариуму, хотя полностью исключить ладан нельзя.

Таким образом, домашнее хозяйство в Южной Италии зависело от товаров, которые перемещались через океаны, пустыни и порты.

Вино обнаруживается в пепле

Одна из курильниц также содержала биомаркеры, химические отпечатки прошлых материалов, которые соответствовали виноградному продукту, возможно, вину.

Кислоты, типичные для спелого винограда, сохранились в значительных количествах даже после нагрева и почти двух тысячелетий захоронения.

В римском искусстве и письменности часто упоминались ладан и подношения, поэтому химический состав, наконец, совпадает со знакомыми сценами.

Пути в Помпеи

Отмечается, что импортные ароматические вещества не попали в Помпеи случайно. Куперы перевозили товары в Александрию, а затем в итальянские порты, такие как Путеоли, где торговцы продавали восточные товары.

"Наряду с региональными растениями мы обнаружили следы импортных смол – показатель обширных торговых связей Помпеи", – прокомментировал Эбер.

Свидетельства встречаются с древними текстами

В течение многих лет римские тексты и картины намекали на ладан и подношения, но домашний пепел в Помпеях редко оставался неповрежденным достаточно долго, чтобы его можно было исследовать.

Теперь обгоревшие останки помогают заполнить этот пробел, позволяя извлечь из пепла конкретные ароматы, а не полагаться на реконструкцию.

"Теперь мы можем точно определить, какие именно ароматы сжигались в помпейских культовых обрядах в быту", – сказал Эбер.

Другие новости о Помпеях

Ранее соощалось, что вулкан Везувий начал извергаться 24 августа 79 года н.э., застав в расплох жителей Помпей, одетых в теплые шерстяные одежды. Именно это несоответствие позволило ученым усомниться в том, что катастрофа произошла в дату, о которой сообщал Плиний Младший.

Плиний - единственый свидетель извержения Везувия. Он наблюдал за ним с противоположного берега Неаполитанского залива. Спустя несколько десятилетий он описал катаклизм в письме римскому политику Тациту. Там он указывал, что первые взрывы произошли примерно днем 24 августа.

