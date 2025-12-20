Ученые предположили, что Везувий мог извергаться на самом деле вовсе не летом.

Вулкан Везувий начал извергаться 24 августа 79 года н.э., застав в расплох жителей Помпей, одетых в теплые шерстяные одежды. Это несоответствие позволило ученым усомниться в том, что знаменитая катастрофа произошла в дату, о которой сообщал Плиний Младший.

Как пишет издание Iflscience, Плиний - единственый свидетель извержения Везувия. Он наблюдал за ним с противоположного берега Неаполитанского залива. Спустя несколько десятилетий он описал катаклизм в письме римскому политику Тациту. Там он указывал, что первые взрывы произошли примерно днем 24 августа.

Отмечается, что в течение 2000 лет жертвы Везувия оставались погребенными под пеплом, оставив после себя отпечатки тел, которые позже использовались в качестве форм для гипсовых слепков, чтобы воссоздать облик погибших в катастрофе. Изучив 14 таких слепков, группа исследователей получила беспрецедентные данные о моде того времени.

Видео дня

"Изучив слепки, мы можем показать, как эти люди были одеты в этот исторический день. Мы также видим тип ткани, в которую они были одеты, и сетку нитей, которая в данном случае довольно плотная. Большинство жертв носили два предмета одежды: тунику и плащ, оба из шерсти", детализировал археолог Льоренс Алапонт.

Учитывая, что шерсть была самым распространенным материалом для одежды в римские времена, неудивительно, что жители Помпей носили именно такую ​​одежду. Однако Алапонт подчеркнул, что шерсть, которую носили эти люди, была "тяжелой", а потому непригодной для августовского дня.

"Мы не знаем, носили ли они именно эту одежду для защиты от газов и тепла, выделяемых вулканическим извержением", - сказал Алапонт.

О чем может говорить исследование

В то же время, как отметило издание, исследователи предполагают, что повсеместное распространение этой теплой шерстяной одежды может говорить о том, что извержение на самом деле произошло в прохладный день.

Интересно, что исследование показало, что одну и ту же одежду носили как те, кто погиб внутри зданий, так и те, кто погиб на улицах города. Точная интерпретация этого открытия в настоящее время неясна, и авторы не оспаривают напрямую принятую историческую дату извержения.

Однако эти результаты, несомненно, подпитывают существовавшие ранее подозрения, что извержение произошло не в августе, а осенью или зимой. Например, на угольных надписях, обнаруженных в Помпеях, указана дата 17 октября. Учитывая недолговечность угля, маловероятно, что надпись была сделана более чем за неделю до извержения, поэтому некоторые ученые предполагают, что Помпеи могли прекратить существование 24 октября 79 года н.э.

Другие находки в Помпеях - включая каштаны, ферментированное вино и остатки очагов - также указывают на то, что Везувий извергался осенью.

"Однако в настоящее время нет исторических источников, подтверждающих эти утверждения, а это значит, что пока мы не найдем конкретных доказательств обратного, нам придется просто предположить, что древние жители Помпеи носили толстую шерстяную одежду летом", - написало издание.

Другие новости о Помпеях

Ранее в Помпеях впервые нашли гробницу жрицы известной римской богини. Авторы исследования предполагают, что символика, окружающая невесту, "может идентифицировать ее как жрицу Цереры".

Также ученые установили, что в преддверии извержения вулкана из Помпей выехали около 30 тыс. человек, но через некоторое время многие из них вернулись и город продолжал существовать, но уже как трущобы.

Вас также могут заинтересовать новости: