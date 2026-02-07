Археолог обнаружил 'затерянную цивилизацию', которая спрятала по всему миру тайный код

Он считает, что эта цивилизация существовала около 40 тысяч лет назад.

На протяжении веков археологи отвергали идею о существовании развитой цивилизации задолго до современности. Однако независимый исследователь Мэтью ЛаКруа утверждает, что обнаружил "свидетельства существования затерянной цивилизации", которая скрывала сложный код с помощью геометрии, символики и дизайна монументов по всему миру.

Как пишет Daily Mail, по словам ЛаКруа, открытие было вызвано недавней находкой в ​​Египте и связывает символы, которые появляются на разных континентах и ​​датируются, по его мнению, примерно 38 000–40 000 лет назад. Он утверждает, что эта цивилизация отслеживала космические циклы, предвидела глобальные катастрофы и заложила учения о происхождении человека, структуре Вселенной и божественном существовании в монументы и священные места.

Исследование ЛаКруа началось после того, как он заметил повторяющиеся формы: гигантские буквы Т, трехъярусные ямы и ступенчатые пирамиды, высеченные на древних камнях в разных местах по всему миру. Символы встречаются в самых разных местах, от региона Ван в Турции до Южной Америки и Камбоджи.

"Эти специфические символы, выполненные в разных размерах и найденные на древних камнях по всему миру, согласно официальным археологическим данным, не должны существовать", – говорит ЛаКруа. "Не предполагается, что древние культуры имели глобальную связь друг с другом".

ЛаКруа утверждает, что исток этой "глобальной системы" находится недалеко от озера Ван, в месте, которое он называет Ионисом, и которое он описывает как самый ранний источник символов, архитектуры и учений этой цивилизации, датируемый примерно 40 000 лет назад. Он утверждает, что это место сохраняет "первоначальный план", который позже распространился на такие места, как Гиза в Египте и Тиванаку в Боливии.

Однако ведущие археологи датируют места раскопок вблизи озера Ван урартским периодом, несколькими тысячами лет назад, и подчеркивают, что нет научных доказательств существования глобальной цивилизации до ледникового периода. Кроме того, нет ни одного рецензируемого исследования, подтверждающего даты, предложенные ЛаКруа.

Связь с Египтом

Еще одним ключевым элементом его теории является Кефкалесский рельеф, базальтовая резьба площадью около 1,2 квадратных метра, содержащая сложную иконографию. ЛаКруа говорит, что рельеф отражает те же символы, что и в Ионисе, Гизе и нескольких местах в Южной Америке.

"Этот рельеф стал одним из важнейших артефактов для моих исследований", – объяснил ЛаКруа. "Он связывает Египет с этим регионом и позволяет нам восстановить глобальную картину".

Космологическая теория

В центре его интерпретации находится то, что ЛаКруа называет "космограммой": древний геометрический узор, представляющий структуру Вселенной. По его словам, трехъярусные пирамиды, перевернутые пирамиды и Т-образные фигуры символизируют слоистые реальности: нефизический мир, физический мир и небесные сферы.

Он связывает эту концепцию с египетскими традициями, такими как герметизм, и предполагает, что этот код был намеренно скрыт, чтобы сохранить знания, которые, по его мнению, человечество искажало. со временем.

В то же время, эти утверждения, хотя и интригующие, остаются за пределами общепринятых научных рамок и требуют проверяемых доказательств и независимых исследований, чтобы быть воспринятыми всерьез академическим сообществом.

Ранее бывший физик Гарвардского университета Майкл Гильен заявил, что Бог якобы имеет физическое местонахождение во Вселенной – на расстоянии около 439 миллиардов триллионов километров от Земли.

