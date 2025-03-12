Более светлая кожа могла нести эволюционное преимущество для европейцев.

Большинство доисторических европейцев имели темную кожу, волосы и глаза еще в железном веке, около 3000 лет назад, показывают новые исследования.

Как пишет Live Science, ученые обнаружили, что гены, которые вызывают более светлую кожу, волосы и глаза, появились у ранних европейцев всего около 14 000 лет назад, на поздних стадиях палеолитического периода, также известного как "древний каменный век". Но эти светлые черты были лишь спорадическими до относительно недавнего времени, сказала старший автор исследования Сильвия Жиротто, генетик из Университета Феррары в Италии.

Более светлая кожа могла нести эволюционное преимущество для европейцев, поскольку она позволяла людям синтезировать больше витамина D, необходимого для здоровья костей, зубов и мышц, при более слабом солнечном свете Европы. Но более светлый цвет глаз - например, голубой или зеленый - похоже, не имел серьезных эволюционных преимуществ, и поэтому его появление могло быть обусловлено случайностью или половым отбором, сказала Жиротто.

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Она и ее коллеги проанализировали 348 образцов древней ДНК из археологических памятников в 34 странах Западной Европы и Азии, согласно исследованию, опубликованному 12 февраля на сервере препринтов bioRxiv.

Самый старый, возрастом 45 000 лет, был от особи из Усть-Ишима, обнаруженной в 2008 году в районе реки Иртыш в Западной Сибири, а другой высококачественный образец ДНК был получен от особи SF12 возрастом около 9 000 лет из Швеции.

Важно, что многие из более старых образцов были сильно деградированы, поэтому исследователи оценили пигментацию этих особей, используя "вероятностный вывод фенотипа" и систему HIrisPlex-S, которая может предсказать цвет глаз, волос и кожи по неполному образцу ДНК.

Палеоантропологи считают, что первые Homo sapiens постоянно прибыли в Европу между 50 000 и 60 000 лет назад, что означает, что они не так уж сильно отдалились от своих современных человеческих предков в Африке. В результате, у ранних европейцев изначально была только генетика темной кожи, волос и глаз, которая зависит от сотен взаимосвязанных генов, сказала Жиротто.

Однако даже после того, как более светлые черты появились в Европе около 14 000 лет назад, они появлялись у людей только спорадически до относительно недавних времен - около 3000 лет назад - когда они стали широко распространенными.

Новое исследование показало, что частота людей с темной кожей была все еще высокой в ​​некоторых частях Европы до медного века, а в некоторых областях темная кожа появлялась часто даже позже.

Исследователи обнаружили, что светлые глаза появились у людей в Северной и Западной Европе примерно от 14 000 до 4 000 лет назад, хотя в то время все еще преобладали темные волосы и темная кожа.

По словам Жиротто, генетическая основа для более светлой кожи, похоже, появилась в Швеции примерно в то же время, что и для более светлых глаз, но изначально она оставалась относительно редкой.

Исследователи сообщили о статистическом "всплеске" заболеваемости светлым цветом глаз в это время, что говорит о том, что голубые или зеленые глаза были более распространены в то время, чем раньше или позже.

Карлес Лалуеза Фокс, палеогенетик из Института эволюционной биологии Барселоны заявил, что для него было "сюрпризом", что некоторые европейские индивидуумы унаследовали гены более темной пигментации вплоть до железного века, который был относительно недавним с точки зрения генетики.

По его словам, хотя новое исследование отображает появление таких черт, как более светлая кожа, волосы и глаза, причины, по которым эти черты могли стать эволюционным преимуществом, до сих пор не до конца понятны.

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Ученые изучили древние геномы, охватывающие 50 000 лет, которые позволили узнать новую информацию о взаимодействии между неандертальцами и ранними современными людьми. Поток генов неандертальцев, включая такие черты, как цвет кожи и иммунный ответ, сыграл решающую роль в эволюции нашего вида.

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