Тренер рассказал, что нужно сделать.

Простой тест может за одну минуту определить, насколько сильны ваш баланс, устойчивость и сила корпуса. Данное 60-секундное испытание "предсказывает" вашу продолжительность жизни. Об этом пишет сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид в статье для eatthis.com.

"Баланс, сила и подвижность являются ключевыми показателями общего здоровья. В то время как многие люди сосредоточены на поднятии тяжестей или беге на длинные дистанции, простые тесты функциональной подготовки могут рассказать столько же о продолжительности жизни вашего тела", - отметил он.

По его словам, одной из самых эффективных оценок является испытание на 60-секундное положение стоя на одной ноге.

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"Люди, которые хорошо справляются с тестами на равновесие стоя, как правило, имеют меньший риск падений, лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы и даже большую продолжительность жизни. Проверяя себя с помощью этого испытания, вы можете выявить потенциальные слабости и устранить их с помощью целенаправленных тренировок", - акцентировал тренер.

Он объяснил, что испытание заключается в том, чтобы стоять на одной ноге до 60 секунд, сохраняя правильную осанку и контроль:

"Этот тест измеряет, насколько хорошо ваше тело может стабилизировать себя, что имеет решающее значение для снижения риска падений и сохранения подвижности с возрастом".

Ваши результаты в испытании могут раскрыть важные подробности о текущем уровне физической подготовки, подчеркнул тренер:

45-60 секунд: отличное равновесие и сила нижней части тела. Это говорит о сильном нервно-мышечном контроле и низком риске падений или проблем с подвижностью. Люди этой категории, как правило, сохраняют здоровье до старости и имеют низкий риск преждевременной смерти.

30-44 секунды: хорошая устойчивость, но есть возможности для улучшения. Люди в этом диапазоне могут по-прежнему наслаждаться долгой, активной жизнью, но должны сосредоточиться на поддержании силы и координации, чтобы предотвратить ухудшение в будущем.

20-29 секунд: средний баланс. Рассмотрите возможность включения тренировки баланса в свою программу, чтобы улучшить устойчивость и координацию. У людей из этой группы может быть умеренный риск ограничений подвижности с возрастом, что может привести к сокращению продолжительности жизни.

Менее 20 секунд: потенциальная слабость стабильности корпуса, силы нижней части тела или проприоцепции. Регулярные занятия и упражнения на развитие силы могут помочь улучшить баланс и долголетие. Исследования показали, что люди, которые испытывают трудности в этом диапазоне, могут иметь значительно более высокий риск падений, сокращения продолжительности жизни из-за проблем со здоровьем, связанных с подвижностью.

Напомним, ранее УНИАН назвал 4 упражнения, чтобы быть сильными и подтянутыми после 50 лет.

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