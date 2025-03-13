В храмовом комплексе Ангкор был найден торс статуи Будды.

Археологи в Камбодже сделали неожиданную находку в многовековом храмовом комплексе Ангкор: торс статуи Будды, который совпадает с головой, найденной почти столетие назад на том же месте.

Как пишет The Washington Times, торс, предположительно, XII или XIII века, был обнаружен во время раскопок группой камбоджийских и индийских экспертов в прошлом месяце в храме Та Пром в Ангкоре. Археолог Нет Саймон сообщила, что он был найден вместе с 29 фрагментами, которые, по-видимому, были частью той же статуи. Его высота составляет 1,16 метра, и он выполнен в стиле искусства Байон, связанном с храмом Байон в Ангкоре.

"Мы были очень удивлены, когда обнаружили эту скульптуру, потому что до сих пор мы находили только небольшие фрагменты", - рассказала Саймон.

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Она описала дизайн статуи как демонстрацию резных украшений, халата и пояса, с уникальным жестом левой руки поперек груди - "необычное изображение в кхмерском (камбоджийском) искусстве".

Интересно, что предполагаемая голова статуи была обнаружена в том же храме в 1927 году во время французской колониальной эпохи и в настоящее время хранится в главном Национальном музее Камбоджи в столице Пномпене. Саймон сказала, что туловище было найдено примерно в 50 метрах от места обнаружения головы, и что оптическое электронное сканирование подтвердило, что они совпадают.

По словам ученой, почти полная реконструкция статуса теперь возможна, когда у статуи отсутствует только правая рука. Ее команда попросит министра культуры и изящных искусств одобрить повторное присоединение головы и тела скульптуры, чтобы сделать ее целой для публичного показа.

Отмечается, что Ангкор занимает площадь около 400 квадратных километров, вмещая руины столиц различных камбоджийских империй с IX по XV век. Ученые считают его одним из важнейших археологических памятников в Юго-Восточной Азии.

Это место является самой популярной туристической достопримечательностью Камбоджи и в 2024 году привлекло около миллиона иностранных туристов.

"Цель раскопок - организовать и сохранить многочисленные предметы искусства, разбросанные по всему комплексу Та Пром, что подчеркивает продолжающиеся усилия по защите и пониманию богатого культурного наследия Камбоджи", - сообщает Управление Апсары.

Саймон заявила, что она была бы рада, если бы части статуи можно было собрать заново после того, как они находились далеко друг от друга в течение столетия.

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В китайской провинции Цзянсу археологи сделали ошеломляющее открытие в ходе продолжающихся раскопок: была найдена самая длинная и древняя из когда-либо обнаруженных технологий добычи огня. До сих пор исследователи на месте раскопок Каоянган обнаружили множество артефактов, одним из которых были инструменты для добычи огня.

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