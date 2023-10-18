Старый аэропорт закрывают отчасти из-за опасений, что вибрации от частых рейсов могут повредить фундаменты храмового комплекса Ангкор-Ват.

В Камбодже начал работу новейший и крупнейший аэропорт, призванный служить модернизированными воротами к главной туристической достопримечательности страны, - многовековому храмовому комплексу Ангкор-Ват в северо-западной провинции Сиемреап.

Первым в новом аэропорту приземлился рейс авиакомпании Bangkok Airways из Таиланда, при этом на первый день работы в международном аэропорту Сиемреап-Ангкор было запланировано еще 16 рейсов. Об этом пишет Independent.

Аэропорт был построен за 1,1 миллиарда долларов на 700 гектарах земли примерно в 40 километрах к востоку от Ангкор-Вата. Он имеет взлетно-посадочной полосой длиной 3600 метров. Его строительство началось в 2020 году как замена старому аэропорту, расположенному примерно в 5 километрах от храмового комплекса. Его закрывают отчасти из-за опасений, что вибрации от частых рейсов могут повредить фундаменты храмов.

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Новый аэропорт может обслуживать 7 миллионов пассажиров в год, и с 2040 года планируется увеличить поток до 12 миллионов пассажиров в год. Он был построен в рамках 55-летней программы строительства-эксплуатации-передачи (СЭП) между Камбоджей и Китаем.

По данным Министерства туризма, Камбоджа приняла около 3,5 миллионов иностранных туристов за первые восемь месяцев 2023 года, тогда как за весь 2019 год - последний год перед пандемией коронавируса - ее посетили около 6,6 миллиона иностранных туристов. Туризм считается одним из основных столпов, поддерживающих экономику Камбоджи.

Заместитель премьер-министра Вонгси Виссот, который возглавил церемонию открытия аэропорта, заявил, что новый аэропорт будет официально открыт 16 ноября премьер-министром Хун Мане и высокопоставленными китайскими чиновниками.

Еще один аэропорт стоимостью 1,5 миллиарда долларов, финансируемый Китаем, строится для обслуживания столицы Пномпеня. Новый международный аэропорт Пномпеня, официально известный как Международный аэропорт Техо, расположен на площади 2600 гектаров, и его строительство планируется завершить в 2024 году.

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