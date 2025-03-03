Технология добычи огня знаменует собой поворотный шаг в нашей человеческой эволюции.

В провинции Цзянсу (Китай) археологи сделали ошеломляющее открытие в ходе продолжающихся раскопок: была найдена самая длинная и древняя из когда-либо обнаруженных технологий добычи огня.

Как пишет Interesting Engineering, до сих пор археологи на месте раскопок Каоянган обнаружили множество артефактов, одним из которых были инструменты для добычи огня.

"Предмет из прошлого показывает, что он был портативным, что владелец брал его с собой, предоставляя моментальный снимок жизни людей в Китае 7000 лет назад", - сказано в статье.

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Важно, что технология добычи огня знаменует собой поворотный шаг в нашей человеческой эволюции, поскольку мы начали изготавливать инструменты для разжигания собственного огня, и тем самым выносит на поверхность интересную точку зрения на нашу человеческую историю.

Ган Хуэйюань, исследователь из Провинциального института культурных реликвий и археологии, возглавляющий раскопки на месте раскопок Каоянган, сообщил новость агентству XinhuaNet.

Археологический объект Цаоянган занимает огромную площадь и исследователи извлекли в ходе раскопок более 3 000 артефактов, таких как костяные орудия, керамика, деревянные предметы и останки животных: оленей, крупного рогатого скота, собак и птиц.

"Хотя они уже собрали ценные свидетельства раннего общества, процветавшего в этом районе, инструменты для разведения огня были самой замечательной находкой на данный момент. Они являются старейшими образцами такого рода. Они раскопали особый инструмент, который помог людям достичь того, в чем мы находимся сегодня. Наша способность разводить огонь положила начало целой истории человечества. И это был первый инструмент, который использовался для разведения огня, что ознаменовало прогресс в технологии", - отмечается в материале.

Около 60 сантиметров в длину, сверло должно было быть помещено в паз в половице, которая лежала бы плашмя на земле. Ган сказал:

"Но помимо его размера, этот набор инструментов не только самый длинный из найденных на месте, но и самое хорошо сохранившееся оборудование для огневого бурения, обнаруженное на сегодняшний день".

Интерестно, что круглая канавка, по-видимому, служила отверстием для продевания веревки, чтобы они могли носить ее с собой или, возможно, повесить где-нибудь. Поскольку дерево является скоропортящимся материалом, археологи были ошеломлены, обнаружив, что инструмент пережил тысячелетия.

На коричневом артефакте была маркировка: "10 глубоких черных круглых углублений на его поверхности", что означает обжиг. У общества 7000 лет назад уже был сложный инструмент, который явно работал, что позволило ему широко распространиться в провинции Цзянсу в Китае.

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