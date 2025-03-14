В 2021 году эксперты пришли к выводу, что это были останки женщины в возрасте 20 лет, которая была на 6,5-7,5 месяце беременности.

Исследователи пришли к выводу, что древняя египетская женщина, которая, как считалось, была беременна и умирала от рака, на самом деле была просто забальзамирована с помощью техники, имитирующей эти диагнозы, что положило конец четырехлетнему научному спору.

Как пишет Live Science, мумия, прозванная "Таинственной леди", датируемая первым веком до нашей эры, была найдена в египетском городе Луксор (древние Фивы), но была доставлена ​​в Варшавский университет в Польше в 1826 году.

В 2021 году эксперты из Варшавского проекта мумии пришли к выводу, что, вопреки предположению о том, что мумия была мужчиной-жрецом, на самом деле это были останки женщины в возрасте 20 лет, которая была на 6,5-7,5 месяце беременности.

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Отмечается, что в первом опубликованном исследовании мумии исследователи использовали рентгеновские снимки и компьютерную томографию, чтобы идентифицировать несколько пучков мумифицированных органов в ее животе. Они также предположили, что на снимках можно было увидеть плохо сохранившийся плод, находящийся на 28 неделе беременности.

Во втором исследовании группа ученых предположила, что причина, по которой не удалось четко идентифицировать кости плода, заключалась в том, что матка матери испытывала недостаток кислорода и со временем стала кислой, по сути "засолив" плод. И, наконец, группа предположила, что они обнаружили доказательства потенциально смертельного рака носоглотки в черепе мумии.

Отмечается, что эти интерпретации были спорными. Радиолог и эксперт по мумиям Сахар Салим рассказал, что варшавская группа не смогла "выявить никаких доказательств анатомических структур, чтобы оправдать свое утверждение о наличии плода". Вместо этого Салим был убежден, что загадочные структуры в животе мумии были бальзамирующими пакетами.

Чтобы разрешить спор, группа из 14 исследователей с различным опытом во главе с археологом Камилой Браулинской из Варшавского университета изучила "Таинственную леди" и опубликовала свои выводы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Члены исследовательской группы изучили более 1300 необработанных срезов КТ-изображений мумии, полученных в 2015 году, чтобы определить, были ли какие-либо радиологические доказательства беременности или рака.

Каждый эксперт, который повторно проанализировал КТ-снимки, пришел к выводу, что плода не было, и что материал, предположительно являющийся плодом, на самом деле был частью процесса бальзамирования. Кроме того, предположение о том, что скелет и мягкие ткани плода не были видны на снимках, потому что тело было "замариновано", невозможно, отметили исследователи, поскольку кислот в организме человека недостаточно для растворения костей, особенно после бальзамирования тела.

"Точно так же ни один из экспертов в новом исследовании не смог обнаружить явных доказательств рака в мумии. Некоторые предположили, что повреждение черепа женщины, скорее всего, произошло, когда ее мозг был извлечен во время процесса бальзамирования", - сказано у статье.

Учитывая диагностический консенсус международной группы экспертов, исследователи пришли к выводу, что "это должно раз и навсегда положить конец обсуждению первого предполагаемого случая беременности, выявленного внутри древнеегипетской мумии, а также спору о наличии рака носоглотки".

Новости о древнеегипетских мумиях

Древнеегипетские мумии все еще сохраняют некий приятный запах, даже после 5000 лет, проведенных в саркофаге.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Они изучили 9 мумифицированных тел древних египтян и сошлись во мнении, что все они источают целый букет запахов. Их интенсивность разная, но все можно описать как "древесные", "пряные" и "сладкие".

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