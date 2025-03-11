Птицу, закольцованную в 2019 году в Португалии, недавно заметили в Израиле.

Недавно желтоногая чайка установила рекорд самого длинного путешествия этого вида птиц. Речь идет о расстоянии более 4000 километров: птица летела от Португалии до Израиля, пишет Jpost.

Отмечается, что 26 июля 2019 года исследователь морских птиц Нуно Мигел Оливейра закольцевал эту чайку, когда она еще была птенцом, на острове Берленга в Атлантическом океане, западнее побережья Португалии.

А в феврале 2025 года птицу с португальским кольцом на водохранилище Шдот-Ям в Эмек-Хефер, что в Израиле, обнаружили рейнджер Израильского управления природы и парков (INPA) Амит Франко и волонтер INPA Амир Бен Дов.

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После консультаций с коллегами исследователи подтвердили, что это самое длинное путешествие желтоногой чайки, которое когда-либо документировалось. Расстояние от Португалии до Израиля достигает более 4000 км.

"Мы имеем несколько сообщений о желтоногих чайках, которых мы кольцевали на острове Берленга, которые впоследствии были зафиксированы в Марокко. Самый длинный миграционный маршрут на юг до сих пор достигал Мавритании, а самое северное зафиксированное путешествие - в южную Ирландию и южную Англию. Особь, достигшая Израиля, почти вдвое превзошла самый длинный известный маршрут желтоногих чаек в мире", - отметили в команде исследователей.

Издание пишет, что предыдущий рекорд для желтоногой чайки составлял всего 1 840 км.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые обнаружили у птиц особенность, которая подобна человеческой. Речь идет о пении.

Эта способность птиц сигнализирует о территории, привлекает партнеров, а также способствует общению внутри стаи. Как оказалось, такие звуки являются не просто статичными, они меняются из поколения в поколение, как это происходит с человеческими языками и музыкой. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета.

В ходе исследования эксперты проанализировали более 100 тысяч птичьих песен, чтобы понять, как движение, возраст и текучесть формируют песенное разнообразие.

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