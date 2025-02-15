Исследователи заявили, что воссоздадут этот запах для посетителей Египетского национального музея в Каире.

Древнеегипетские мумии все еще сохраняют некий приятный запах, даже после 5000 лет, проведенных в саркофаге.

К такому выводу пришла международная группа ученых, пишет Би-би-си. Они изучили 9 мумифицированных тел древних египтян и сошлись во мнении, что все они источают целый букет запахов. Их интенсивность разная, но все можно описать как "древесные", "пряные" и "сладкие".

Авторы исследования отметили, что очень сложно было добраться до запечатанного внутри саркофага воздуха и при этом не повредить находящуюся там мумию. Однако им удалось проделать эту операцию успешно, просунув в щель трубку и замерив параметры древнего воздуха прямо в саркофаге.

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Теперь же ученые хотят воспроизвести химический состав этого древнего запаха, образовавшегося в саркофаге. "Мы хотим поделиться тем чувством, которое испытали сами, ощутив аромат этих мумифицированных тел. Поэтому мы воссоздадим этот запах для посетителей Египетского национального музея в Каире", - прокомментировала одна из авторов исследования Сесилия Бембибре.

"В фильмах и книгах с теми, кто вдыхает запах мумифицированных тел, происходят ужасные вещи, но по факту мы были удивлены, что этот запах оказался таким приятным", - поделилась Бембибре.

Возможность ощутить запах древних экспонатов даст посетителям музея необычную информацию о древнеегипетском бальзамировании. Как сказалапреподаватель Кембриджского университета Элли Лоукс, это "действительно инновационный способ познавать историю".

Помимо новых сенсорных ощущений для посетителей музея, это открытие может иметь большое значение и для специалистов по сохранению мумий.

Как уверяют ученые, их открытие поможет вмешиваться в процесс сохранения мумий, подбирая идеальные условия в каждом конкретном случае.

"Это полезное знание для музеев, которые владеют коллекциями мумий, поскольку таким образом можно будет гарантировать, что они дойдут и до будущих поколений", - подытожила Бембибре.

Древнеегипетские мумии

В Древнем Египте при бальзамировании умершего натирали ароматическими маслами, пахучими пряностями и ароматным воском. Придание усопшему приятного запаха было очень важно - это готовило его душу к переходу в мир иной.

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