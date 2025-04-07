Colobopsis explodens жертвуют собой ради того, чтобы спасти других особей из своих колоний.

В тропических дождевых лесах Юго-Восточной Азии ежедневно разворачивается история взрывного героизма, который переосмысливает самопожертвование. Небольшой вид муравьев разработал очень необычный механизм защиты, который почти не встречается в природе.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes о виде муравьев Colobopsis explodens, которые известны своей способностью взрывать собственное тело. Этот необычный защитный механизм - тщательно разработанная стратегия, отточенная поколениями.

Биолог поделился, что Colobopsis explodens обитает на Борнео, в Таиланде и Малайзии. Там эти муравьи населяют высоченные диптерокарповые деревья, а их гнезда могут занимать более 2 500 квадратных метров листвы.

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Отмечается, что Colobopsis explodens всего несколько миллиметров в длину. Они имеют стройные красновато-коричневые тела.

Трэверс рассказал, что в случае, если на этих муравьев нападают, они разрывают свое тело, из которого вытекает липкая желтая секреция, содержащая смертоносные химикаты. При помощи такого самопожертвования они обездвиживают или даже убивают нападающих. В результате - колония Colobopsis explodens выживает, но защитник погибает.

Кроме того, эти муравьи славятся своей находчивостью. Биолог отметил, что они являются одними из самых трудолюбивых и организованных фуражиров в тропических лесах.

Особи Colobopsis explodens поддерживает высокую активность и стабильность кормовых троп в течение всего дня, причем пик активности приходится на поздний вечер, подчеркнул Трэверс. В любой момент можно увидеть сотни рабочих, которые перемещаются по этим магистралям, связывающих сеть гнезд, разбросанных по всему лесу.

Биолог объяснил, что полидоминантная структура кологии позволяет муравьям покрывать большую территорию при меньшей конкуренции. Они могут более эффективно собирать пищу и быстрее реагировать на изменения условий в пологе.

Colobopsis explodens процветают благодаря постоянному питанию сахаром. Основными источниками их пищи являются богатые энергией жидкости, такие как медовая роса, выделяемая такими насекомыми, как чешуекрылые и мучные клопы, и нектар, выделяемый специализированными железами на растениях, поделился биолог.

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