Во всем мире известно около 22 000 видов муравьев.

Многие ученые пытались подсчитать определенные виды насекомых и нанести на карту их места обитания, стремясь понять, почему эти существа процветают в одних местах, но остаются редкими в других. Как пишет Earth.com, биологи Сабина Ноотен и Патрик Шультайс из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге посвятили свое исследование муравьям и попыталичь определить их численность.

Ученые проанализировали данные 489 небольших исследований наземных и древесных муравьев, чтобы создать большую базу данных об их глобальной популяции. И данные, которые они получили, действительно поражают воображение.

"По нашим оценкам, мировая популяция муравьев составляет 20 x 10 в степени 15, то есть 20 квадриллионов животных. Это 20 с 15 нулями, что трудно понять и оценить", — объясняет Ноотен.

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Общая масса этих насекомых также поражает. По словам Шультайса, общая численность муравьев "превышает совокупную биомассу диких птиц и млекопитающих и соответствует примерно 20 процентам биомассы человечества".

Важная роль муравьев

Во всем мире известно около 22 000 видов муравьев. При этом муравьиные колонии полагаются на коллективную деятельность и роевой интеллект. В результате они могут создавать сложные сети троп, использовать свои тела в качестве мостов и "выращивать" грибы или тлей. Некоторые колонии даже превосходят людей в определенных кооперативных когнитивных задачах.

Исследование показывает, что муравьи предпочитают тропический и субтропический климат. При своей огромной численности муравьи приносят как положительные, так и отрицательные результаты.

Так, муравьи переносят почву, перемещают семена и изменяют многие части своего окружения. На гектар муравьи перемещают до 13 тонн почвенной массы в год, и это перемещение может помочь поддерживать круговорот питательных веществ. Они также разлагают разлагающиеся материалы, что повышает плодородие почвы. Муравьи также распространяют семена некоторых растений далеко за пределы досягаемости материнского растения.

Но не все взаимодействия безвредны. В некоторых местах инвазивные муравьи, такие как огненные муравьи, наносят вред местным видам.

Ученые отмечают, что понимание численности муравьев во всем мире может помочь в разработке будущих стратегий сохранения видов, поскольку оно выделяет области, которым может потребоваться особое внимание для защиты экологического баланса.

Ранее ученые предположили, что млекопитающие выбрались на сушу за несколько миллионов лет до падения астероида Чикшулуб, произошедшего 66 миллионов лет назад и приведшего к вымиранию динозавров.

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