По словам биолога, большеротый буффало с возрастом становится только сильнее и выносливее.

Некоторым людям удается прожить более 100 лет, но это под силу далеко не всем. Среди животных есть и свои долгожители.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал об одной необычной пресноводной рыбе из Северной Америки, которая способна прожить более 120 лет и не постареть. Это большеротый буффало, который обитает в озерах и реках США и Канады.

Биолог отметил, что некоторые популяции большеротых буффало не видели ни одного нового поколения уже более полувека. Более того, с возрастом они только продолжают развиваться.

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Трэверс поделился, что эти рыбы имеют оливковый цвет чешуи с медными или черными крапинками. Они могут вырасти более 122 сантиметра в длину и весить 36 килограммов. Эти рыбы являются фильтраторами с направленным вперед ртом, который, по словам биолога, скорее предназначен для глотания планктонов, чем для охоты на добычу.

Вместо того чтобы регулярно размножаться, как многие другие пресноводные рыбы, некоторые популяции большеротых буффало пропускают целые десятилетия между успешными поколениями, поделился Трэверс.

Биолог напомнил, что ученые, которые изучали популяцию этих рыб в канадской системе реки К'Аппель, заметили, что большинство из них родились до середины XX века. Из 52 особей, наблюдавшихся в период с 2018 по 2021 год, только одна вылупилась после 1997 года.

Трэверс объяснил, что это происходит из-за того, что большеротый буффало приспособился к редким периодам репродуктивного успеха. Для успешного нереста рыбе требуются очень специфические экологические сигналы, такие как недавно залитые растительностью воды и узкий температурный диапазон между +15,5 и +18,3 °C. Если хоть один из этих факторов не срабатывает, яйца не вылупляются.

В исследовании, опубликованном в сентябре 2024 года в журнале Scientific Reports, ученые изучили 390 особей популяции рыб в Национальном заповеднике дикой природы Райс-Лейк в Миннесоте. Выяснилось, что 99,7% большеротых буффало были старше 50 лет, многим из них было за 80 или 90 лет, а некоторым и за 100 лет. Такая возрастная структура не характерна для большинства популяций рыб.

Главной особенностью большеротых буффало является то, что у них не проявляются признаки старения. Биолог отметил, что у рыб не ослабевает иммунная система, не повышается стресс и не происходит распад клеток. Более того, старые особи выглядели даже лучше молодых.

Трэверс резюмировал, что такая особенность не делает большеротых буффало непобедимыми. Тем не менее она делает их необычайно приспособленными к выживанию.

Другие необычные животные

Ранее ученые обнаружили у маленьких рыб, золотистых каранксов, необычную тактику, которую они применяют во время охоты. Они используют акул как подвижные щиты, чтобы запутать свою добычу.

Кроме того, єволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказывал о эпиционах, которые царствовали на равнинах Северной Америки. Они достигали в длину до 2,4 метра и весили до 170 килограммов.

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