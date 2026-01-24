Некоторые растения научились выращивать 'фейковые' ягоды: зачем они это делают

Это совершенно уникальный способ размножения.

У растения, которое не может образовывать семена, которые могли бы переноситься ветром, водой или животными, есть большая проблема – способ распространения. Однако, как показывает исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, новый вид ямса Dioscorea melanophyma (бесполый ямс) - нашел довольно хитрый обходной путь, чтобы справиться с этой проблемой, пишет earth.com.

Исследователи из Китайской академии наук установили, что это растение образует чёрные блестящие луковички, способные вырасти в новое растение, – которые имитируют местные ягоды. Птицы проглатывают их как пищу, а затем разбрасывают в других местах.

Такой вид распространения с помощью животных, когда растение съедается, называется эндозоохорией. Он очень распространен для семян. Однако в данном случае это вегетативные размножающиеся частицы – по сути, "клоны" растений – и, по словам исследователей, нет других известных примеров такого обманчивого размножения.

Проверка иллюзии

Чтобы проверить, действительно ли луковички выглядят как ягоды для птиц, исследователи сравнили размер и цвет луковичек ямса и местной ежевики с помощью спектроскопии. Затем они использовали моделирование зрительного восприятия птицами, которое оценивает, как птицы воспринимают цвет и контраст. Результат был очевиден: луковички были практически неотличимы от настоящих ягод с точки зрения птиц.

Исследователи также подтвердили это полевыми наблюдениями. Они провели исследования в Китае и Непале с 2019 по 2025 год и регистрировали взаимодействие птиц с луковичками в течение трех лет. В общей сложности они наблюдали 22 вида птиц, поедающих луковички.

Удачный выбор времени

Исследование также предполагает, что мимикрия работает лучше всего в определённое время года. Если настоящих фруктов много, птицы могут быть разборчивыми. Если фруктов мало, они могут быть более склонны рискнуть и съесть что-то, что выглядит подходящим.

"Поедание имело ярко выраженную сезонную природу: 82,35% случаев приходилось на октябрь и февраль, когда ягод мало, что согласуется с эффектом "замещения" мимикрии", – написали авторы.

Проверка успешности

Обман полезен только в том случае, если он приводит к успешному распространению. В исследовании сообщается, что луковички могут выживать после прохождения через пищеварительную систему птиц и оставаться жизнеспособными.

Исследователи также проверили всхожесть и жизнеспособность после распространения и обнаружили, что луковички могут продолжать расти. Они также оценили, как далеко могут перемещаться луковички. Среднее расстояние распространения составляет около 230 метров. Примерно в шести процентах случаев расстояние распространения может превышать 500 метров.

