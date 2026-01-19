Исследователи обнаружили растение, которое считалось исчезнувшим: что известно

Последний раз этот вид фиксировали еще в 1967 году.

Растение, которое считалось исчезнувшим, обнаружили снова. Это произошло впервые за 58 лет, нашли цветок на севере Квинсленда (Австралия) благодаря общественной мобильной платформе для идентификации видов. Как пишет The Independent, речь идет о Ptilotus senarius - небольшом стройном кусте из семейства амарантовых (Amaranthaceae), эндемике засушливых регионов Западной Австралии. Отмечается, что в последний раз этот вид фиксировали еще в 1967 году.

"Из-за отсутствия современных образцов растения и более века непрерывного выпаса скота в местах его произрастания для P. senarius был предложен статус "вероятно вымерший". Однако в июне 2025 года садовник Аарон Бин, работая на частном участке в районе реки Гилберт в Квинсленде, загрузил фото необычного растения в приложение iNaturalist. Вскоре любители-ученые на платформе подтвердили: это именно Ptilotus senarius", - пишет СМИ.

Как отмечают авторы исследования, опубликованного в Australian Journal of Botany, эта находка ярко демонстрирует потенциал iNaturalist для охраны природы и изучения биоразнообразия.

"Мы сообщаем о повторном открытии Ptilotus senarius в северном Квинсленде, Австралия, через платформу гражданской науки iNaturalist - через 58 лет после последнего сбора образца, а также подаем фотографии вида", - говорится в исследовании.

Точное место произрастания растения исследователи не раскрывают, поскольку популяция расположена на частной территории.

Ученые отмечают: iNaturalist позволяет фиксировать наблюдения в труднодоступных местах, мгновенно публиковать их и объединять с экспертами со всего мира. Платформу все чаще используют для повторного открытия "потерянных" видов и мониторинга ареалов известных растений.

По состоянию на июль 2025 года на iNaturalist было загружено более 104 миллионов подтвержденных фотозаписей растений со всего мира, охватывающих более 175 тысяч видов. Это делает платформу одним из крупнейших и важнейших современных источников данных о распространении растений. Авторы отмечают:

"Растение можно сфотографировать, и при наличии интернет-соединения запись о находке со всеми данными становится доступной международному сообществу миллионов натуралистов и исследователей уже через 15-20 секунд".

Особенно ценной платформа является для повторного обнаружения вымерших или давно исчезнувших видов, ведь позволяет быстро привлечь широкую сеть ботанических экспертов.

"Такие повторные открытия позволяют проводить целенаправленные дальнейшие обследования и долгосрочный мониторинг, чтобы лучше понять, где именно и как эти виды распространены в ландшафте", - пояснил ведущий автор исследования Томас Месальо из Университета Нового Южного Уэльса.

По его словам, iNaturalist стал незаменимым инструментом для фиксации биоразнообразия на частных землях, доступ к которым для профессиональных ученых часто ограничен.

Новости о редких растениях

Как писал УНИАН, в Одесской области зимой наблюдалось массовое цветение редкого цветка - поздноцвета анкарского. Жители украинской Бессарабии называют этот цветок "брандушка", вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый. По словам ученого, этот цветок пробуждается не раньше Нового года. Но в этот зимний сезон первые цветочки брандушек появились в нацпарке "Тузловские лиманы" еще в середине декабря 2025 года. Такой массовый выход и цветение брандушек - очень ранний срок.

