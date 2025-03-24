Загадочная мумия под названием "Башири" пленяет умы египтологов уже более века, но ни один ученый так и не раскрыл ее.

Мумия, известная как "Неприкасаемая", была обнаружена известным египтологом Говардом Картером в 1919 году в районе Долины царей древнего города Луксор.

Она поразила ученых тем, что метод, использованный для завязывания бальзамирующих полотен этого древнего тела, не использовался ни для одной другой мумии. Обертывание тканей создало узор на лице мумии, который напоминает дизайн египетских пирамид, пишет Euronews.

Точность и изящество обертывания мумии позволили предположить, что при жизни это был очень уважаемый человек в древнеегипетском обществе. Но его личность остается неизвестной. Ученые могли бы провести вскрыте мумифицированных тканей для его изучения, но дело в том, что такое вмешательство нанесет непоправимый вред уникальной технике мумификации.

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КТ и рентген, выполненные без прикосновения к мумии, показали исследователям, что мумия "Башири" принадлежит мужчине ростом около 167 см. Ученые утверждают, что мумия датируется периодом Птолемеев, между 2-м и началом 3-го века до н. э. Искусство мумификации достигло своего пика в эту эпоху. Мумия, которая проливает новый свет на погребальные обряды в период Птолемеев, сейчас хранится в Египетском музее в Каире.

Ученые отметили, что ткани и рисунки на лице мумии напоминают архитектуру египетских пирамид, что может указывать на степень уважения и высокий статус этого человека в обществе.

Открытие ткани мумии — самый прямой способ получить информацию о находящихся в ней останках. Но эти ткани очень нежные и хрупкие, и их повреждение уничтожит единственный известный пример этой техники мумификации.

По этой причине специалисты использовали неинвазивные методы, такие как компьютерная томография и рентген.

Исследователи отметили, что наблюдение за декоративным внешним видом мумии дает информацию о месте этого человека в жизни. Например, боковой замок на его груди сделан из нескольких рядов бусин и имеет зазубрины в форме головы ястреба, что считается признаком богатства и влияния.

Лиф, покрывающий тело мумии, содержит сцены покойного, лежащего на кровати в окружении божеств Исиды и Нефтиды. Также рядом с ним присутствуют четыре сына бога Гора, ребенка Исиды.

На облицовке мумифицированных ног также изображены два Анубиса, бога погребения. Эти детали указывают на то, что этот человек был очень богатым и важным, но ни одна из этих подсказок не привела к открытию его имени.

Единственным сохранившимся указанием на личность этого человека является надпись, наспех сделанная внутри его гробницы, которая может быть именем "Башири" или "Нено". Однако эксперты до сих пор не смогли с уверенностью определить, какое имя является правильным.

Другие новости о Древнем Египте

В конце прошлого года стало известно, что в египетской гробнице с таинственными мумиями нашли золотые языки и ногти. Ученые признались, что их потрясли такие находки.

А в ссередине февраля ученые поделились выводом о том, что древнеегипетские мумии все еще сохраняют приятный запах, даже после 5000 лет, проведенных в саркофаге.

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