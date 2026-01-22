Наскальное изображение руки в Индонезии опровергло одно из популярных научных утверждений

Это открытие подтвердило, что, скорее всего, Европа не была первым и единственным очагом пробуждения человеческого разума.

В одной из пещер Индонезии ученые обнаружили контур человеческой руки, который, вероятно, является самым древним наскальным изображением в мире. Ученые полагают, что оно было создано 67 800 лет назад.

На изображении едва заметно красноватое очертание руки. Исследователи считают, что оно, было создано путем распыления пигмента поверх руки, прижатой к стене, пишет Би-би-си.

67 800 лет - это на 1100 лет старше изображения руки, которое нашли в Испании и, которое до этого считалось самым древним.

Ученые полагают, что люди, оставившие рисунок в индонезийской пещере, принадлежали к популяции, которая пришла из материковой Азии на индонезийские острова.

"Этот древний трафарет руки уникален, поскольку относится к стилю, встречающемуся только на индонезийских островах. Кончики пальцев тщательно заострены", - прокомментировал руководитель исследования, археолог из Университета Гриффита Максим Обер.

"Заостренные пальцы, очевидно, имели глубокое культурное значение, но мы не знаем, какое именно. Возможно, это было связано со сложными отношениями древних людей с животным миром", - добавил археолог Университета Гриффита и соавтор исследования Адам Брамм.

Издание отметило, что подобное изображения рук не являются чем-то уникальным, но главная ценность этого рисунка - его возраст.

Находка также подтверждает мысль, что Homo sapiens достиг Австралии и Новой Гвинеи примерно на 15 тыс. лет раньше, чем предполагают некоторые ученые.

Ученые считают, что этот рисунок является еще одни доказательством, что предки коренных народов Австралии продвигались через Юго-Восточную Азию гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и по пути создавали свою наскальную живопись.

Издание отметило, что открытия, сделанные за последние 10 лет в индонезийском регионе, опровергают ранее господствовавшее представление о том, что абстрактное мышление и изобразительное искусство появились у предков человека в ледниковый период в Европе и уже оттуда распространялись по миру.

По словам профессора Брамма, это последнее открытие подтвердило, что, скорее всего, Европа не была первым и единственным очагом пробуждения человеческого разума: творчество было изначально заложено в природе человеческих предков.

