По мнению ученых, авторами рисунков являются Homo Sapiens, но сама роль пещеры, где они были созданы, остается загадкой, поскольку признаков жизни в ней не нашлось.

Наскальная живопись на индонезийском острове Сулавеси может быть старейшим свидетельством повествовательного искусства, когда-либо обнаруженным в мире.

Произведение искусства, на котором изображена человекоподобная фигура со ​​свиньей, говорит о том, что люди использовали искусство как способ рассказывать истории намного раньше, чем предполагали ученые, пишет Livescience.

Археологические данные показывают, что неандертальцы начали разрисовывать пещеры еще 75 тыс. лет назад, но эти отметки, как правило, были нефигуративными.

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Археологи обнаружили сотни фигурированных образцов наскального искусства в пещерах карста Марош-Пангкеп. На 4,5 м пещеры изображены человекоподобные фигуры, взаимодействующие с бородавчатыми свиньями и аноасом - карликовыми буйволами, обитающими на Сулавеси.

"Повествование историй - чрезвычайно важная часть человеческой эволюции. Но найти доказательства этого, особенно в очень раннем наскальном искусстве, исключительная редкость", - прокомментировал Адам Брамм, археолог из Университета Гриффита в Австралии.

Изначально археологи установили, что некоторым наскальным изображениям не менее 43 900 лет, а самым старым изображением, которое они нашли в этом районе, было изображение бородавчатой ​​свиньи возрастом 45 500 лет.

Но теперь, используя более точную технику датирования, археологи определили, что эти наскальные рисунки по крайней мере на 4 тыс. лет старше, чем считалось ранее, то есть им около 48 тыс. лет.

Еще более поразительно то, что археологи нашли похожее изображение человекоподобной фигуры и бородавчатой ​​свиньи в другой пещере в Леанг Карампуанге, возраст которого составляет не менее 51 200 лет, что делает его старейшим известным повествовательным искусством.

По мнению ученых, авторами рисунков являются Homo Sapiens, но сама роль пещеры остается загадкой, поскольку очевидно, что она была нежилой. Это позволяет предположить, что пещера могла предназначаться только для создания произведений искусства. Пещера спрятана от остальной территории на возвышенности.

"Вполне возможно, что древние люди, поднимались в эти высокие пещеры только для того, чтобы создать это искусство. А, возможно, с просмотром произведений искусства были связаны какие-то истории и ритуалы, мы не знаем. Но, похоже, это особые места в ландшафте", - сказал соавтор исследования Максим Обер, археолог и геохимик из Университета Гриффита.

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