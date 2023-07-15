Спутник под названием Aeolus уже пять лет летает вокруг Земли на высоте 200 миль, но к настоящему времени его топливо почти закончилось.

Через несколько недель на Землю упадет вышедший из строя спутник размером с небольшой автомобиль.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). Там отметили, что у его спутника Aeolus заканчивается топливо. В настоящее время 1,3-тонный спутник падает со скоростью около 0,6 мили (1 км) в день.

Объект вращается вокруг Земли на высоте 200 миль (320 км) уже пять лет. Он был запущен для измерения ветера в атмосфере для улучшения прогнозов погоды. Его лазер был сложным инструментом, на разработку которого ушло 20 лет. Превзойдя ожидания, Aeolus посылал данные почти в реальном времени, которые были настолько хороши, что ведущие метеорологические центры использовали их для прогнозирования погоды с 2020 года.

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В ЕКА уточнили, что гравитация и земная атмосфера, а также солнечная активность тянут спутнк вниз. И когда он достигнет высоты 174 миль (280 км), центр управления полетами в Германии проведет несколько маневров, чтобы вывести его на орбиту высотой 93 мили (150 км), а затем затопить в океане.

При этом в ЕКА сообщили, что невозможно указать точное время вхождения Aeolus в атмосферу.

Спутники ЕКА

2 июля стало известно, что ЕКА запустило космический телескоп "Эвклид". Аппарат призван ответить на один из самых больших вопросов науки: "Из чего состоит Вселенная?"

Миссия "Эвклид" создаст огромную трехмерную карту космоса, чтобы связать некоторые свойства так называемой темной материи и темной энергии.

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