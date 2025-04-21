Почти сотню пакетов с отходами на спутнике Земли оставили астронавты двух миссий.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пообещало заплатить миллионы евро тому, кто придумает, как утилизировать на Луне пакеты с человеческими фекалиями.

Как пишет BILD, на поверхности Луны до сих пор остаются 96 пластиковых пакетов с человеческими отходами. Их оставили астронавты во время миссий с 1969 по 1972 год, чтобы освободить место в спускаемом модуле для образцов лунного грунта.

Теперь NASA объявило конкурс: агентство ищет эффективный способ утилизации этих "исторических" отходов, а также будущего мусора, который появится на лунных станциях.

Видео дня

Конкурс под названием LunaRecycle Challenge ("Лунный конкурс по переработке отходов") предлагает участникам до 2,7 миллиона евро за лучшие идеи. NASA хочет понять, как можно уменьшить количество мусора, а также безопасно хранить, перерабатывать и использовать его повторно в условиях космоса. В частности, организаторы LunaRecycle Challenge хотят, чтобы на Землю вообще не приходилось возвращать соответствующие отходы либо сократить их до минимума.

Конкурс проходит в два этапа. Первый, Prototype Build Track, завершился в марте и был посвящен уже существующим отходам. Второй, Digital Twin Track, стартует в ближайшее время - участникам предстоит разработать полноценную систему утилизации для будущих космических миссий.

Важно, что предложенные технологии должны быть полезны не только на Луне, но и на Земле.

США выписали штраф за мусор в космосе - что известно

Как писал УНИАН, в 2023 году США создали первый прецедент в истории, выписав многотысячный штраф за космический мусор. Dish Network - спутниковая компания не убрала за собой на орбите.

В частности, Федеральная комиссия по связи обязала ее заплатить 150 тысяч долларов за устаревший спутник EchoStar-7. Провайдер оставил его в опасной близости от такого же оборудования, которое еще эксплуатируется. EchoStar-7 был выведен на орбиту в 2002 году, примерно в 36 тыс. км от земного экватора. Предполагалось, что Dish Network уберет его в 2022 году, но в силу того, что у спутника окончилось топливо, его сдвинули лишь на 120 км.

Вас также могут заинтересовать новости: