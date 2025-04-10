Загадочная человеческая челюсть, обнаруженная у берегов Тайваня, принадлежит не нашему виду или неандертальцам, а другому вымершему родственнику - денисовцам.
Как пишет Live Science, в новом исследовании ученые использовали передовую технологию, которая анализирует белки, чтобы определить, к какому виду принадлежала челюстная кость, что было загадкой с момента ее обнаружения в начале 2000-х годов у западного побережья Тайваня.
Отмечается, что их подход показал, что особь была денисовцем, "кузеном" неандертальцев и людей, которые бродили по Азии в эпоху плейстоцена, и это открывает дверь к идентификации неизвестных человеческих окаменелостей.
"Та же технология может и используется для изучения других окаменелостей гомининов, чтобы определить, являются ли они денисовцами, неандертальцами или другими популяциями гомининов", - рассказал соавтор исследования Фридо Велкер, молекулярный антрополог из Копенгагенского университета.
Уэлкер и международная группа экспертов хотели лучше понять челюстную кость Пэнху 1, образец, который был пойман рыбаком со дна пролива Пэнху примерно в 25 километрах от западного побережья Тайваня. За десятилетие с момента документирования Пэнху 1 палеоантропологи не пришли к единому мнению о том, принадлежит ли эта крепкая челюсть с большими зубами Homo erectus, архаичному Homo sapiens или денисовцу.
Интересно, что денисовцы - вымершие родственники человека, жившие в то же время, что и неандертальцы и Homo sapiens. Но в отличие от неандертальцев, кости которых находят по всей Европе и Западной Азии уже более века, денисовцы в основном известны по ДНК, поскольку было найдено всего несколько окаменелостей в Денисовой пещере в Сибири. Без большой коллекции окаменелостей экспертам сложно идентифицировать новые скелеты денисовцев и выяснить, где они жили и как связаны с людьми.
Используя новую технику анализа древних белков, исследовательская группа узнала, что Пэнху 1 был самцом, и что его особый набор аминокислот и белков был наиболее похож на денисовцев. Они опубликовали свои выводы в журнале Science.
"Даже 8 или 9 лет назад было невозможно по-настоящему понять этот образец. Это исследование подтверждает то, что мы всегда предполагали - присутствие гомининов в самых отдаленных уголках Восточной Евразии на протяжении всего плейстоцена", - сказала Шила Атрея, биологический антрополог из Техасского университета A&M, которая не участвовала в исследовании.
Важно, что одно ограничение исследования заключается в том, что Пэнху 1 нельзя уверенно датировать с помощью традиционных методов, таких как датирование по углероду-14 или урану, поскольку образец был затоплен в течение длительного времени, а попытки извлечения ДНК также не увенчались успехом.
По словам Уэлкера, кости животных, найденные вместе с челюстной костью, предполагают два возрастных диапазона - либо 10 000-70 000 лет назад, либо 130 000-190 000 лет назад:
"Если образец попадает в более молодой возрастной диапазон, он может быть потенциально самым молодым денисовцем, найденным на сегодняшний день", - отметил ученый.
Отмечается, что в настоящее время возраст самого молодого денисовского ископаемого составляет 40 000 лет, и он был найден на Тибетском плато. Но даже с учетом неопределенности в точных датах идентификация Пэнху 1 как денисовца показывает, что эти группы были широко распространены по всей Азии, от холодных регионов, таких как Сибирь, до теплых и влажных регионов, таких как Тайвань. Исследователи пишут:
"Теперь ясно, что две контрастные группы гомининов - неандертальцы с маленькими зубами и высокими, но грациозными челюстями и денисовцы с большими зубами и низкими, но крепкими челюстями, сосуществовали в Евразии в конце среднего и начале позднего плейстоцена".
Важно то, что этот вывод проливает свет на разнообразие и эволюцию Homo, и следующим шагом исследователей станет использование палеопротеомики для выявления более архаичных костей этого рода.
"Значительным результатом этой работы является то, что мы можем сделать гораздо больше с ранее неизвестными окаменелостями, найденными в каналах и руслах рек в Азии", - добавила Атрея.
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