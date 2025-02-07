Запуск запланирован на 27 февраля.

NASA готовится запустить новаторскую миссию, которая должна разгадать одни из самых больших загадок Солнца и его влияния на Солнечную систему. Несмотря на близость Земли к Солнцу, до сих пор есть процессы и явления, которые люди не понимают о ближайшей к нам звезде, пишет The Independent.

Также неизвестно, например, горячее ли внешняя атмосфера Солнца за его поверхность. Кроме того, NASA хочет понять, как формируется солнечный ветер и почему он ускоряется во время путешествия в космосе.

Таким образом с помощью лучшего понимания таких солнечных явлений, как вспышки и корональные выбросы, ученые планируют получить новые данные о том, как они влияют на человечество и технологии, а именно от отключения электроэнергии до вывода из строя спутников. Также они хотят провести это исследование для того, чтобы погоды космической погоды были более точными.

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"Измерения PUNCH (Поляриметр для объединения короны и гелиосферы) предоставят ученым новую информацию о том, как формируются и развиваются эти потенциально разрушительные события, что может привести к более точным прогнозам относительно появления и влияния космических погодных явлений на Землю и влияния на роботизированные исследовательские аппараты в космосе. Изображая корону Солнца и солнечный ветер вместе, ученые надеются лучше понять всю внутреннюю гелиосферу - Солнце, солнечный ветер и Землю - как единую взаимосвязанную систему", - отметили в NASA.

В свою очередь во время этой миссии исследователи хотят создать искусственное полное солнечное затмение, которое покажет расширенное изображение короны Солнца с высоким разрешением, благодаря чему это явление можно будет наблюдать с невиданных ранее точек зрения.

Запуск должен состояться 27 февраля с Ванденбергской базы космических сил в Калифорнии. Отмечается, что ракета SpaceX Falcon 9 доставит четыре спутника PUNCH на низкую околоземную орбиту.

Другие исследования о космосе

Как писал УНИАН, ранее ученые нашли гигантскую галактику, которая более чем в два раза больше Млечного Пути. Ученые говорят, что такая находка имеет большое значение, поскольку она устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству колец, которые были обнаружены в этом типе галактической структуры.

Также исследователи выяснили, как на Луне образовались два огромных каньона. По словам автора исследования, это был очень бурный, драматический и геологический процесс.

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