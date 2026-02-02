Ученые нашли планету-лимон, существование которой невозможно объяснить

Ученые столкнулись с космической загадкой, которая бросает вызов современным представлениям о формировании планет.

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (JWST) обнаружил газовый гигант размером с Юпитер, который имеет форму лимона, вращается вокруг мертвой звезды и обладает настолько странным химическим составом, что астрономы признаются: они понятия не имеют, как этот мир мог появиться.

Планета, получившая название PSR J2322–2650b, находится на расстоянии 750 световых лет от Земли, пишет Daily Mail. Это единственный из 6000 известных газовых гигантов, который вращается вокруг пульсара (нейтронной звезды) – сверхплотного ядра мертвой звезды, сжатого до размеров города.

Почему она в форме лимона

Планета находится экстремально близко к своей звезде – всего в 1,6 млн км (для сравнения, Земля удалена от Солнца на 150 млн км). Из-за этого год здесь длится всего 7,8 часа, а чудовищная гравитация пульсара буквально растягивает планету, придавая ей сплюснутую форму, напоминающую лимон.

Такая близость создает адские условия: планета постоянно бомбардируется гамма-лучами, а перепад температур на ней колоссален – от 650°C ночью до 2030°C днем.

"Невозможная" атмосфера и алмазы

Настоящим шоком для ученых стал химический состав. "Это новый тип планетарной атмосферы, который никто никогда раньше не видел. Вместо привычных молекул воды, метана или углекислого газа мы увидели чистый молекулярный углерод", - говорит соавтор исследования доктор Майкл Чжан из Чикагского университета.

В верхних слоях раскаленной атмосферы дрейфуют облака из сажи, а в недрах планеты углерод под огромным давлением, вероятно, превращается в алмазы.

Доктор Питер Гао из Института Карнеги вспоминает момент получения данных с телескопа: "Наша общая реакция была: "Что это, черт возьми, такое?". Это кардинально отличается от всего, что мы ожидали".

Тупик для науки

Существование PSR J2322–2650b нарушает все известные модели формирования планет. При таких высоких температурах углерод должен связываться с другими атомами, но здесь он доминирует в чистом виде, что говорит о полном отсутствии кислорода и азота. Планета не могла сформироваться как обычный газовый гигант из-за странного состава.

Она не могла образоваться из остатков звезды, так как ядерные реакции не создают чистый углерод. "Кажется, этот объект исключает любой известный механизм формирования", – признает доктор Чжан.

Лучшая на сегодня теория гласит, что углерод и кислород могли кристаллизоваться внутри планеты по мере ее остывания, но даже это не объясняет, куда исчезли другие газы.

"Приятно осознавать, что мы знаем не все. Это отличная головоломка, которую нам предстоит решить", – подытожил профессор Стэнфордского университета Роджер Романи.

