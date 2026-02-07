Астероид, который угрожал Земле, скоро может врезаться в Луну, - ученые

Удар может быть такой силы, что будет сопоставим с мощной водородной бомбой.

Астероид 2024 YR4 диаметром около 60 м, который ученые считали потенциально опасным для Земли, теперь, как выяснилось, пролетит мимо нашей планеты.

Но, как отметили китайские ученые в своем новом исследовании, остается небольшой шанс, который равен около 4,3%, его столкновения с Луной в 2032 году, пишет Bild.

По расчетам ученых, удар может высвободить энергию порядка 6,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с мощной водородной бомбой.

"Такое событие оставит на Луне кратер размером около 1 кв км и станет самым энергетически мощным лунным событием, когда-либо увиденным человечеством", - прокомментировал исследователь Ифань Хэ из Университета Цинхуа.

Как объяснили ученые, если такой удар произойдет, то он будет сопровождаться ослепительно яркой вспышкой, которая может быть видна с Земли невооруженным глазом, а после этого последует многочасовое инфракрасное свечение и даже "лунное землетрясение".

Ранее учные заявили, что конец света может наступить раньше. К такому выводу они пришли, опираясь на теорию ученого Стивена Хокинга. Исследователи отметили, что на это указывают последние расчеты излучения Хокинга.

