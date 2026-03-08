Люди могли бы жить до 200 лет, если бы использовали этот метод, - исследование

У гренландского кита обнаружили белок, который значительно улучшает восстановление ДНК. Открытие может помочь продлить продолжительность жизни человека.

Исследователи из Университета Рочестера в США обнаружили молекулярный механизм, который может объяснить исключительное долголетие гренландских китов – самых долгоживущих известных млекопитающих, которые могут жить более 200 лет.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, показали, что один из белков у этих животных помогает более эффективно восстанавливать повреждения ДНК. Ученые предполагают, что подобный механизм в будущем может помочь продлить жизнь людей.

Секрет долголетия китов

Гренландские киты известны тем, что могут жить более двух веков и при этом редко болеют раком или другими возрастными заболеваниями. Это удивляет ученых, ведь крупные животные имеют больше клеток, а следовательно – теоретически больше шансов на опасные мутации.

Это явление известно как парадокс Пето – научная загадка, которая объясняет, почему крупные животные не имеют пропорционально более высокого уровня онкологических заболеваний.

Белок, восстанавливающий ДНК

В новом исследовании ученые сосредоточились на молекуле CIRBP – так называемом холодоиндуцированном РНК-связывающем белке. В тканях гренландских китов его уровень оказался примерно в сто раз выше, чем у большинства других млекопитающих.

Когда исследователи добавили версию этого белка в человеческие клетки в лаборатории, клетки начали более точно восстанавливать повреждения ДНК и накапливали меньше мутаций.

Подобный эффект также наблюдали у плодовых мушек: модифицированные насекомые жили дольше и лучше выдерживали радиацию.

Могут ли люди жить 200 лет

Старший автор исследования Вера Горбунова отмечает, что результаты свидетельствуют: биологически возможно увеличить продолжительность жизни человека.

Однако ученые подчеркивают, что эти данные получены только на клеточных культурах и животных моделях. Пока нет доказательств, что подобные механизмы могут безопасно работать в организме человека.

Неожиданная связь с холодом

Интересно, что белок CIRBP активируется под действием холода. В лаборатории человеческие клетки, охлажденные на несколько градусов ниже температуры тела, показали лучшую способность к восстановлению ДНК.

По словам исследователя Андря Селуанова, теоретически даже короткие холодные души или зимнее купание могут стимулировать выработку этого белка. Впрочем, эта гипотеза еще требует проверки.

Сейчас команда ученых продолжает эксперименты на мышах, чтобы выяснить, может ли повышенный уровень CIRBP действительно продлить продолжительность жизни. Ученые подчеркивают: главная цель таких исследований – не бессмертие, а продление здорового периода жизни человека.

