В Китае создали микроволновое оружие для уничтожения спутников Starlink, – СМИ

На данный момент речь идет об экспериментальном прототипе, который, впрочем, уже работает, если верить китайским учёным.

Китайские исследователи представили компактную установку для высокомощного микроволнового оружия, которая, по их словам, является первой в мире системой такого класса, способной непрерывно работать в течение 60 секунд. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на научную статью, опубликованную китайскими исследователями.

Речь идет об устройстве TPG1000Cs, разработанном в Северо-Западном институте ядерных технологий в городе Сиань. Система имеет длину около четырех метров, весит примерно пять тонн и, как отмечают авторы, может устанавливаться на грузовиках, боевых кораблях, самолетах или даже спутниках.

Издание отмечает, что установка способна генерировать до 20 гигаватт мощности и выпустить до 3000 высокоэнергетических импульсов за один цикл работы. По оценкам некоторых китайских экспертов, наземное микроволновое оружие мощностью более 1 ГВт может серьезно нарушить работу или даже повредить спутники Starlink, работающие на низкой околоземной орбите.

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Как сообщает автор публикации, ранее известные системы были значительно более громоздкими и могли работать непрерывно лишь несколько секунд. Для сравнения приводится российская установка "Синус-7", которая весит около десяти тонн и способна работать примерно одну секунду.

В материале также напоминается, что Китай неоднократно называл сеть Starlink потенциальной угрозой национальной безопасности. Именно поэтому китайские военные исследователи работают над созданием различных средств противодействия крупным группировкам низкоорбитальных спутников, среди которых – высокомощные микроволновые системы и лазерное оружие.

Особое внимание авторы научной работы уделили конструктивным решениям, которые позволили сделать систему более компактной и эффективной. В частности, они заменили высокопрочную сталь алюминиевым сплавом, что позволило уменьшить массу установки примерно на треть. Кроме того, была изменена конструкция накопителей энергии и использовано другое изоляционное масло, что увеличило запас энергии системы.

Журналисты обращают внимание на то, что снижение компанией SpaceX орбиты спутников Starlink для уменьшения риска столкновений может сыграть на руку китайцам. Ведь таким образом спутники становятся более уязвимыми для поражения с земли, в том числе с помощью энергетического оружия.

Авторы публикации также отмечают, что в случае размещения TPG1000Cs непосредственно в космосе её невидимые удары могут стать ещё опаснее и значительно сложнее для обнаружения.

Китай и космос

Как писал УНИАН, Россия и Китай значительно углубили военное сотрудничество, в частности в сфере противодействия системе Starlink, которая имеет критическое значение для Украины. Документы, попавшие в руки журналистов, свидетельствуют о совместных оборонных проектах, включая планы создания новых систем ПВО и ПРО, а также подготовку российских военных к работе с китайскими беспилотниками.

Также мы сообщали, что Китай успешно запустил новую многоразовую ракету-носитель "Чанчжэн-10B" с космодрома Вэньчан, осуществив контролируемое возвращение её первой ступени. Это стало прорывом для Пекина, ведь ранее такую технологию освоили только американские компании SpaceX и Blue Origin.

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