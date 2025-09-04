Он потерял первенство и теперь движется подальше от своего "дома".

Самый большой айсберг в мире — A23a — "быстро распадается" на несколько огромных "очень крупных кусков". Ранее его масса составляла почти триллион метрических тонн (1,1 триллиона тонн), а площадь — 3672 квадратных километра, что сопоставимо с размером американского штата Род-Айленд.

Этот айсберг ученые внимательно отслеживают с 1986 года, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Антарктиде. С тех пор A23a неоднократно удерживал титул "самого большого существующего айсберга", уступая лишь на время ещё более крупным, но менее долговечным айсбергам, таким как A68 в 2017 году и A76 в 2021 году, пишет CNN.

Где сейчас самый большой айсберг

Сейчас же океанограф Британской антарктической службы (BAS) Эндрю Мейерс сообщает, что айсберг быстро распадается и сбрасывает очень крупные фрагменты, которые сами по себе классифицируются как большие айсберги Национальным ледовым центром США.

По словам Мейерса, "мегаайсберг" теперь сократился до примерно 1700 квадратных километров. A23a оставался прикованным ко дну моря Уэдделла в Антарктике более 30 лет, вероятно, пока не уменьшился настолько, что утратил сцепление с морским дном.

Затем в 2020 году его подхватили океанские течения, пока он снова не застрял в так называемой колонне Тейлора (Taylor column) — вихре, возникающем, когда течение сталкивается с подводной горой. В декабре прошлого года было сообщено, что айсберг снова начал движение. В марте этого года он сел на мель у материкового шельфа, но уже в мае вновь освободился и продолжил дрейф.

Мейерс объяснил обстоятельства распада айсберга: "С тех пор как в мае он освободился от шельфа, после нескольких месяцев застревания в марте, он следует за мощным струйным течением, известным как Южный антарктический фронт циркумполярного течения (SACCF), которое движется против часовой стрелки вокруг Южной Георгии. Это течение, скорее всего, в конечном итоге унесёт айсберг и его обломки на северо-восток — всё ещё в пределах так называемого айсбергового аллея".

Он отметил, что A23a "повторяет судьбу" других мегаайсбергов названных ранее (A68 и A76), которые также распались в районе Южной Георгии — заморской территории Великобритании в южной части Атлантического океана. Правда, A23a продержался дольше, чем оба предыдущих.

Какой самый большой айсберг в мире - на текущий момент

После распада титул крупнейшего айсберга в мире теперь принадлежит D15a, площадь которого составляет около 3000 квадратных километров. По словам Мейерса, он "довольно стабильно" находится у побережья Антарктики недалеко от австралийской базы Дэвис.

A23a пока сохраняет статус второго по величине айсберга в мире, но, по словам Мейерса, это, скорее всего, "быстро изменится", так как он продолжает "фрагментироваться в ближайшие недели". Более тёплая вода и приход южной весны означают, что он, вероятно, распадётся на "айсберги, слишком маленькие для дальнейшего отслеживания".

Откол айсбергов — естественный процесс, и у учёных пока нет достаточного количества наблюдений за мегаайсбергами, чтобы понять, увеличивается ли их число из-за глобального потепления. Однако очевидно, что за последние десятилетия ледяные шельфы потеряли триллионы тонн льда из-за возросшего числа отколов айсбергов и таяния, во многом вызванного нагреванием океанской воды и изменением течений.

Изменения климата, вызванные деятельностью человека, приводят к тревожным изменениям в Антарктиде, которые могут закрепить катастрофический рост уровня моря.

