С момента первых замеров Вентина потерял уже 1,7 километра длиной.

Итальянский ледник Вентина, один из крупнейших в северной Ломбардии, из-за изменения климата сократился настолько, что геологи больше не могут проводить на нем измерения методами, которые использовали последние 130 лет.

Как пишет The Independent, после аномально жаркого лета специалисты обнаружили, что простые деревянные вехи, которые десятилетиями служили ориентиром для отслеживания ежегодного сокращения ледника, похоронены под обвалами и каменными завалами. Теперь местность считается слишком опасной для посещения, и Ломбардская гляциологическая служба объявила, что отныне будет использовать для наблюдений аэрофотосъемку с дронов и технологии дистанционного зондирования.

По данным геологов, ледник Вентина с момента первых измерений в 1895 году потерял уже 1,7 километра в длину. Особенно стремительно процесс ускорился в последние годы: только за прошедшее десятилетие ледник сократился на 431 метр, почти половина этого объема пришлась на период после 2021 года. Это яркий пример того, как глобальное потепление приводит к стремительному исчезновению европейских ледников и масштабным экологическим последствиям.

"Если до 1980-х годов мы еще могли надеяться на естественные циклы отступления или хотя бы на ограниченные масштабы сокращения, то за последние 40 лет происходят действительно тревожные изменения", - отметил Андреа Тоффалетти, представитель Ломбардской гляциологической службы.

Горные ледники Италии, расположенные в Альпах, Доломитах и центральных Апеннинах, сокращаются из года в год. Причиной становятся недостаточные зимние осадки и рекордная летняя жара. Обычно летом ледники теряют часть массы, а талая вода питает горные ручьи и реки. Но нынешние высокие температуры, как отмечает Тоффалетти, "больше не позволяют сохраняться зимнему снежному покрову, который поддерживает целостность ледника".

"Чтобы восстановиться и оставаться в равновесии, леднику необходимо, чтобы к концу лета на его поверхности сохранялось определенное количество снега, оставшегося с зимы. Но это происходит все реже и реже", - пояснил эксперт.

По данным Ломбардской службы, Альпы являются климатическим "горячим пятном": здесь фиксируется рост температуры вдвое выше среднемирового уровня с доиндустриальных времен. Вследствие этого альпийские ледники уже потеряли более 64% своего объема.

В феврале журнал Nature опубликовал исследование, согласно которому мировые ледники в период с 2000 до 2011 года теряли около 255 миллиардов тонн льда ежегодно. В следующее десятилетие этот показатель увеличился примерно до 346 миллиардов тонн в год.

