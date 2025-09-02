Эти птицы весили более 900 килограммов.

На Мадагаскаре обитало огромное количество уникальных видов животных. В свое время на острове жили эпиорнисы (слоновые птицы), которые исчезли с лица Земли примерно 1000 лет назад.

В Daily Galaxy рассказали, что известно об этих гигантских птицах. Этот вид превосходит по размеру и весу даже самых крупных страусов.

В издании отметили, что слоновая птица принадлежала к группе нелетающих птиц, в которую также входят страусы, эму и киви. Ее вес составлял более 900 килограммов, а высота - более трех метров.

Видео дня

Слоновые птицы выделялись массивными ногами и крупным туловищем. Они процветали в лесах и на равнинах Мадагаскара, где было мало хищников, которые могли бы им навредить.

В Lab Manager писали, что одной из наиболее уникальных особенностей слоновых птиц являлись их яйца, которые были самыми большими из когда-либо обнаруженных среди всех птиц. Они могли достигать 33 сантиметра в длину и вмещать около 7,5 литра жидкости, что эквивалентно 150 куриным яйцам.

Ученые до сих пор продолжают находить окаменелости яиц слоновых птиц. Иногда их вымывает на побережье Мадагаскара.

В издании добавили, что слоновые птицы были травоядными. В основном они питались фруктами, листьями и низкорослыми растениями.

Интересно то, что ближайшими живыми родственниками слоновых птиц являются маленькие киви, которые обитают в Новой Зеландии. Современные генетические исследования показали, что эти птицы имеют глубокую эволюционную связь.

Вымирание слоновых птиц совпадает с ростом численности населения Мадагаскара в период с 500 по 1000 год нашей эры. Ученые предполагают, что именно люди стали причиной исчезновения этих птиц.

Уже к 1000 году нашей эры слоновые птицы полностью вымерли. Тем не менее ученые продолжают узнавать новые подробности об этих птицах благодаря окаменелостям.

В Украине живет птица, которая весит менее 10 граммов

Ранее львовский орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН интересные факты об украинских "колибри" - корольках красноголовых и желтоголовых. Эти птицы весят менее 10 граммов. Они гнездится в Карпатах, в Крыму, а также на Полесье.

Орнитолог поделилась, что у красноголового и желтоголового королька одинаковый рацион - они едят различных мелких беспозвоночных. Эти птицы ищут пищу в хвое.

Вас также могут заинтересовать новости: