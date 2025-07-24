Во время пикирования эта птица способна развивать скорость свыше 320 км/ч.

Самым быстрым животным в мире принято считать гепарда. Этот хищник способен бежать со скоростью до 120 км/ч, что сопоставимо со скоростью движения автомобиля. Тем не менее даже он не сравнится с одной хищной птицой, которая гнездится почти на всех континентах.

В BBC Wildlife Magazine рассказали о сапсане. Некоторые факты об этой птице могут вас удивить.

Где обитают сапсаны

В издании отметили, что сапсан является самой космополитичной хищной птицей в мире. Всего насчитывается не менее 17 различных зарегистрированных подвидов этой птицы.

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Сапсаны гнездятся на всех континентах, кроме Антарктиды. В Великобритании они традиционно обитали в скалистых местах или прибрежных районах. Тем не менее со временем они стали чаще появляться в городах.

Как выглядят сапсаны

Самки сапсана обычно тяжелее самцов. Они весят в пределах 910-1500 г, в то время как вес самцов не превышает 750 г.

У всех сапсанов синяя спина и полосатая грудь. На их лапах присутствуют острые и согнутые когти, которые позволяют им хватать своих жертв.

Характерными чертами этих птиц являются черные "шапочка" и "усы", которые контрастируют с белыми щеками и горлом.

Сапсаны имеют длину около 39-50 см и размах крыльев 95-115 см.

Чем питаются сапсаны

В издании поделились, что сапсаны чаще всего питаются мелкими и средними птицами. Их жертвами обычно становятся золотистые ржанки и тетеревы, которые обитают в высокогорьях.

Также сапсаны часто нападают на морских птиц. В городских районах их любимыми "блюдами" являются дикие голуби и скворцы.

В издании отметили, что сапсаны часто ловят свою добычу прямо с ее насеста. Также эти птицы часто пикируют, чтобы поймать свою жертву. Так они способны развивать скорость свыше 320 км/ч.

Во время пикирования с огромной скоростью сапсан использует свои когти, чтобы поразить жертву в воздухе. Чаще всего их добыча погибает сразу при ударе. Если же жертве удалось выжить, сапсан добивает ее с помощью специального выреза на верхней части клюва - томиального зуба.

Что известно о самой маленькой в мире нелетающей птице

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о тристанском пастушке. По его словам, это уникальная птица.

Тристанский пастушок обитает на острове Инаксессибл. Эта птица весит менее 45 граммов.

Хотя тристанский пастушок не умеет летать, он довольно быстро бегает, что позволяет ему уклоняться от хищников.

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