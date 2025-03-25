Deinococcus radiodurans устойчива к агрессивным химикатам, экстремальному холоду, кислотам и высыханию.

В мире существует большое количество живых организмов, которые могут выжить даже в самых экстремальных условиях. Одним из них является "бактерия Конан" (Deinococcus radiodurans).

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, на что способна эта бактерия.

Отмечается, что этот живой организм не просто выживает, а процветает в условиях, которые уничтожили бы почти все известные формы жизни. Он даже способен выдержать гамма-излучения и нахождение в космическом вакууме.

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По словам биолога, Deinococcus radiodurans без труда переносит дозы радиации, в несколько тысяч раз превышающие смертельный для человека уровень. "Бактерия Конан" выдерживает дозы, превышающие 15 000 Гр радиации, и выживает с вероятностью 37%.

Кроме того, Deinococcus radiodurans устойчива к агрессивным химикатам, экстремальному холоду, кислотам и высыханию. Трэверс напомнил, что в 2020 году бактерию отправили на Международную космическую станцию. В ходе исследования выяснилось, что она может может выжить в течение трех лет, подвергаясь воздействию жестокого вакуума и радиации космического пространства.

Биолог поделился, что открытие Deinococcus radiodurans учеными не было запланированным. Эта бактерия возникла в результате неудачного эксперимента.

В 1956 году микробиолог Артур Андерсон из Орегонской сельскохозяйственной экспериментальной станции попытался стерилизовать мясные консервы, используя дозы гамма-излучения, достаточные для уничтожения всех известных микробов. Некоторые банки необъяснимым образом испортились, а дальнейшее исследование показало, что живучий Deinococcus radiodurans не только выжил, но и размножился.

В 2022 году в журнале Astrobiology были опубликованы результаты новаторского исследования, в ходе которого "бактерию Конан" подвергли условиям, подобным марсианским. Deinococcus radiodurans выдержала температуры в среднем -63 градуса по Цельсию, сильное иссушение и излучения космической радиацией.

Также ученые выяснили, что эта бактерия могла бы прожить 280 миллионов лет, будучи погребенной на глубине 10 метров под поверхностью Марса. Исследователи не исключают, что на планете могут присутствовать и другие подобные организмы.

По словам биолога, секрет живучести "бактерии Конана" кроется в удивительном генетическом и биохимическом инструментарии, который был отточен в течение эонов эволюционного давления. В своей основе Deinococcus radiodurans сохраняет множество дублирующих копий своего генома - до 10 на клетку. Когда радиация разрушает его ДНК, эти неповрежденные копии генома действуют как безупречные шаблоны, позволяя быстро и точно восстанавливать поврежденные последовательности.

Трэверс объяснил, что в отличие от других организмов, Deinococcus radiodurans быстро организует разрушенные фрагменты ДНК в компактные тороидальные структуры. Они способствуют быстрой и точной сборке посредством гомологичной рекомбинации.

Также у бактерии есть мощная антиоксидантная защита, которая обеспечена ионами марганца. Они уничтожают свободные радикалы, которые образуются под действием ионизирующего излучения.

Сейчас ученые разрабатывают синтетические антиоксиданты, которые могли бы защитить астронавтов от интенсивного космического излучения во время длительных полетов или обезопасить спасателей при радиационных авариях на Земле. На это их вдохновили защитные механизмы "бактерии Конана".

Другие необычные живые организмы

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Кроме того, исследование показало, что белок тихоходок может помочь людям пережить ядерную радиацию. Ученые потратили годы, пытаясь предотвратить радиационные повреждения.

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