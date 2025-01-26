Исследователи поставили под сомнение давнее убеждение, что бактерии не образуют отдельных видов.

В новом исследовании о жизни бактерий ученые пришли к выводу, что эти организмы не только образуют отдельные виды, но и поддерживают сплоченность в этих видах с помощью механизмов, которые очень напоминают "половое" размножение, сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что ученые долгое время считали, что уникальные механизмы генетического обмена, присутствующие в бактериях и их популяциях, препятствуют образованию сплоченных видов. А новое открытие Костаса Константинидиса из Технологического института Джорджии и его команды свидетельствуют об обратном.

Чтобы углубиться в это явление, исследователи изучили полные геномы двух разных природных популяций микробов. Они исследовали Salinibacter ruber - солелюбивого микроба, полученного из солнечных соляных печей в Испании, и Escherichia coli, выделенные из животноводческих ферм в Великобритании.

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Этот сравнительный анализ имел целью пролить свет на то, как близкородственные микробы обмениваются генетическим материалом.

В результате команда исследователей определила генетический процесс как критический механизм для сохранения идентичности микробных видов. Утверждается, что во время этого процесса микробы могут обмениваться ДНК, что позволяет им интегрировать новый генетический материал в свои геномы, эффективно заменяя подобные последовательности.

Этот механизм происходит систематически и случайно во всем микробном геноме, а не ограничивается определенными участками, говорится в публикации.

"Это может принципиально отличаться от полового размножения у животных и растений, где обмен ДНК происходит во время мейоза. Однако результат с точки зрения сплоченности видов может быть поразительно похожим. Этот постоянный обмен генетическим материалом служит объединяющей силой, гарантируя, что представители одного вида остаются похожими", - пояснил Константинидис.

Кроме того, исследование показало, что представители вида преимущественно обмениваются ДНК друг с другом, а не с представителями разных видов, что укрепляет четкие границы между видами.

Это открытие является значимым, поскольку оно решает давнюю головоломку микробиологии: как определить виды и понять механизмы их сплоченности, говорится в материале.

Отмечается, что результаты этого исследования выходят за пределы теоретической микробиологии и могут повлиять на различные сферы, включая науку об окружающей среде, эволюцию, медицину и здравоохранение.

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