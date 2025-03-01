Ученые потратили годы, пытаясь предотвратить радиационные повреждения.

Уникальный белок тихоходок может стать ключом к защите больных раком от побочных эффектов радиации. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института, больницы Brigham and Women’s Hospital и Университета Айовы. Об этом пишет interestingengineering.com со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Biomedical Engineering.

"Чтобы проверить свою идею, ученые ввели мышам мРНК, кодирующую этот белок, и обнаружили, что она выработала достаточно, чтобы защитить ДНК клеток от повреждения, вызванного радиацией", - говорится в публикации.

Как отметил старший автор исследования Джованни Траверсо, радиация может быть очень полезна для многих опухолей:

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"Но мы также признаем, что побочные эффекты могут быть ограничивающими. Существует неудовлетворенная потребность в помощи пациентам в снижении риска повреждения прилегающих тканей".

Указывается, что радиотерапия часто используется при раке, поражающем рот и горло, но она может нанести значительный ущерб этим областям, делая прием пищи и питье чрезвычайно болезненными. Она также широко используется при раке желудочно-кишечного тракта и может привести к побочным эффектам, таким как ректальное кровотечение.

"Это касается огромного количества пациентов, и это может проявляться как что-то простое, например, язвы во рту, которые могут ограничить способность человека есть, потому что это очень болезненно, или как необходимость госпитализации, потому что люди ужасно страдают от боли, потери веса или кровотечения. Это может быть довольно опасно, и это то, что мы действительно хотели попытаться решить", - объяснил еще один автор исследования Джеймс Бирн.

Акцентируется, что ученые потратили годы, пытаясь предотвратить радиационные повреждения. Теперь, похоже, они черпали вдохновение у тихоходок, группы крошечных организмов, достаточно выносливых, чтобы выжить в космосе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученые выяснили, как на Земле наступают ледниковые периоды и когда следующий.

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