Размеры морских пауков варьируются от бесконечно малых до таких больших, как лицо взрослого человека или сервировочное блюдо среднего размера.

Ученые сняли на видео гигантского глубоководного паука, ползающего по дну океана, что проливает больше света на разнообразие подводных паукообразных.

Как пишет The Independent, исследователи из Института океанологии имени Шмидта заметили морского паука размером с обеденную тарелку примерно в 2 км под ледяными поверхностными водами Южных Сандвичевых островов, цепи вулканических островов недалеко от Антарктиды.

Интересно, что морские пауки, или пикногониды, являются дальними родственниками наземных пауков и могут достигать более 50 см в размахе лап. Они могут быть "многочисленными" и "чрезвычайно большими" в полярных регионах из-за "глубоководного гигантизма", явления, при котором несколько глубоководных животных вырастают больше своих мелководных сородичей.

Виды, демонстрирующие глубоководный гигантизм, включают колоссального кальмара, большую красную медузу, глубоководного ската и осьминога-каплю.

Ученые предполагают, что эти виды вырастают такими большими, потому что низкие температуры окружающей среды способствуют медленному метаболизму. Институт океана Шмидта пояснил:

"Огромное давление и низкие температуры, которые являются непреодолимыми препятствиями для любителей суши, таких как люди, позволяют некоторым животным иметь очень медленный метаболизм и способность достигать гигантских размеров".

Отмечается, что повышенная плавучесть океана также позволяет глубоководным организмам бросать вызов гравитации и вырастать больше по сравнению с их наземными собратьями.

"Плавучесть океанской жизни означает, что им не нужно бороться с гравитацией, и именно это позволяет многим из них вырастать до таких огромных размеров, не разрушаясь под собственным весом", - пояснил институт.

При этом недоступность глубоководных сред даже для продвинутых подводных аппаратов затрудняет изучение таких существ.

Ученые обнаружили около 1500 видов морских пауков и классифицировали их в отряд "Pantapoda", что означает "все ноги" согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США.

Однако не все они имеют ноги и имеют дополнительные конечности. У них нет легких, они дышат через свой экзоскелет и не кусаются. Они питаются, высасывая внутренности мягкотелых морских форм жизни, таких как медузы и актинии, используя трубчатую часть своего тела, называемую хоботком.

По словам исследователей, размеры морских пауков варьируются от бесконечно малых до таких больших, как лицо взрослого человека или сервировочное блюдо среднего размера.

Новости об изучении пауков

Увлечение Кейна Кристенсена является настоящим ужасом для арахнофоба. В течение 20 лет он работал с очень опасными пауками в Австралийском парке рептилий, который находится в 80 км к северу от Сиднея. В то же время благодаря вниманию исследователя к этим существам, ученые смогли открыть два новых вида пауков.

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