В этом вам помогут средства, которые, скорее всего, у вас уже есть дома.

Во время ежедневного использования духовки липкая грязь и пятна от пищи накапливаются со временем, из-за чего их сложно удалить. Поэтому эксперты рассказали для Express о лучших способах и средствах, которые сделают вашу духовку очень чистой.

Таблетки для посудомоечной машины

По словам экспертов, таблетки для посудомоечной машины очень помогают при чистке духовок. Они предназначены для удаления остатков пищи и жира, а порошковые таблетки хорошо справляются с пятнами, которые накапливаются в духовках.

"Если у вас есть таблетки для посудомоечной машины, все, что вам понадобится, - это перчатки для мытья посуды и теплая вода. Начните удалять все запеченные загрязнения, погрузив таблетку в теплую воду и осторожно втирая ее непосредственно в стекло дверцы духовки", - посоветовали в материале.

В то же время владелец компании Northallerton Glass Лиам Спенсер отметил:

"Когда вы больше не чувствуете, что таблетка прилипает к пятнам, вытрите остатки теплой водой и кухонным полотенцем".

Он добавил, что их абразивная текстура также помогает расщеплять стойкие пятна, не царапая стекло дверцы духовки.

"Таблетка отлично работает, поскольку содержит очищающие компоненты, специально разработанные для борьбы с припеченными остатками пищи. Вы увидите, что ферменты таблетки начинают расщеплять жир и прижженные остатки, и вам останется только протереть поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить то, что вы оторвали. Результаты могут быть впечатляющими!", - добавила эксперт по уборке в компании smol Кэтрин Грин.

Пищевая сода

Одним из естественных, но эффективных средств для чистки духовки является пищевая сода, которая растворяет пятна, не повреждая стекло прибора.

"Пищевая сода - это одно из тех удивительных бытовых средств, которые часто работают лучше, чем специализированные чистящие средства. Она особенно эффективна, поскольку сочетает в себе мягкое абразивное действие с природными свойствами растворения жира, а также обладает дезодорирующим эффектом. Для еще более мощного очищения попробуйте смешать ее с небольшим количеством моющего средства для посуды - это создаст чрезвычайно эффективную очищающую пасту, которая растворяет жир, но при этом является абсолютно безопасной для стекла духовки", - посоветовала Кэтрин.

Если нанести соду и воду на пятна на духовке на ночь, то это может "помочь вывести глубоко въедливую грязь", отметила ученый по разработке продуктов в компании Astonish Оливия Янг.

На следующее утро просто вытрите пятна и остатки теплой мыльной водой.

Уксус

Также эксперты советуют использовать уксус для достижения превосходного результата.

"Чтобы добавить блеска на завершающем этапе, опрыскайте остатки бикарбоната натрия белым уксусом. В результате реакции с шипением удаляются последние остатки грязи, и дверца духовки становится блестящей, без использования агрессивных химических средств", - заверила Кэтрин.

В компании Belling добавили, что чистая духовка не только приятна на вид, но и помогает экономить энергию.

"Регулярная чистка дверцы духовки позволяет сохранить её безупречный вид, а также минимизирует необходимость ненужного открывания дверцы, предотвращая потери тепла и экономя энергию во время приготовления пищи", - отметили в сообщении.

