Удлинитель, к которому подключена ваша микроволновая печь, - это тикающая бомба.

Если вы живете в старом доме, вам, вероятно, хорошо знакома постоянная борьба за дополнительные розетки. Но прежде, чем подключить новую бытовую технику к дешевому удлинителю подумайте, не создаете ли вы аварийную ситуацию.

Издание Cnet пишет, что мощные приборы, как обогреватели, фритюрницы и кофеварки, не предназначены для использования с удлинителями. Стоит помнить, что никаких удлинителей для всего, что нагревается или работает постоянно. Это не просто дружеский совет - это важное правило безопасности.

Какие устройства нельзя подключать к удлинителю

Фритюрницы

Фритюрницы отлично подходят для быстрого приготовления и подогрева пищи, но подключать их к удлинителям - плохая идея. Хотя их мощность варьируется в зависимости от размера, большие фритюрницы могут потреблять до 2000 ватт, что делает их серьезной угрозой возгорания, если они подключены к удлинителю. Фритюрницу лучше подключать к отдельной розетке.

Микроволновые печи

Если нужно найти место для подключения микроволновки на кухне, то лучше выбрать отдельную розетку. Это еще одно мощное устройство высокой мощности, которое при подключении к удлинителю может вызвать возгорание.

Удлинители

Подключение удлинителей к другим удлинителям - еще одно большое "нет" в мире электротехники. Эта практика, называемая "последовательным подключением", может привести к перегреву цепи, что также приведет к возгоранию.

Обогреватели

Электрические обогреватели давно известны как одна из основных причин пожаров.

"Допустим, вы подключаете удлинитель к напольному обогревателю - вилка плавится и возникает пожар. Вот почему нельзя использовать удлинители для любых приборов, потому что они должны использоваться только для электроники", - говорит владелец Electrified NYC в Бруклине Пол Мартинес.

Тостеры

Хотя тостеры являются небольшими кухонными приборами, они потребляют много энергии и также могут представлять угрозу возгорания, если подключены к удлинителю.

"Многие люди не знают об удлинителях. Если его шнур имеет сечение 14 и вы используете прибор с нагревательным элементом, например, тостер, микроволновую печь или посудомоечную машину, то сечение 14 не выдержит силы тока и может сжечь удлинитель", - говорит Мартинес.

Удлинители 14-го и 12-го калибра - одни из самых распространенных. Шнур 14-го калибра может выдерживать нагрузку до 1800 ватт или 15 ампер, но Мартинес рекомендует, чтобы любые приборы, потребляющие более 1500 ватт, всегда подключались к отдельной цепи.

Холодильники

Хотя холодильники потребляют меньше энергии - от 300 до 800 ватт - чем некоторые другие кухонные приборы, их все же не рекомендуется подключать к удлинителям, поскольку они работают постоянно. Даже если удлинитель не вызовет пожар при подключении к холодильнику, существует вероятность, что подключение может привести к неисправности холодильника.

Кондиционеры

Кондиционеры потребляют много энергии, поэтому их также необходимо подключать к розетке. Кроме того, важно выбрать правильный прибор для помещения.

Кондиционеры должны включаться и выключаться, чтобы не потреблять слишком много энергии. Поэтому, если вы выберете кондиционер слишком малой мощности, компрессор будет работать в 10 раз интенсивнее. Это может привести к тому, что помещение никогда не будет должным образом охлаждаться, к более высоким счетам за электроэнергию, а если кондиционер подключен к удлинителю, то и к возгоранию.

