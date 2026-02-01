Жалят и хватают с расстояния 30 метров: названы 5 животных с самыми длинными щупальцами в мире

В животном мире не только морские существа имеют щупальца.

Когда речь заходит о животных с щупальцами, мы обычно представляем морских существ. Но многие другие виды также имеют щупальца, например, глазные стебельки слизней и улиток на самом деле являются специализированными типами щупалец. А у крота-звезды 22 коротких щупальца вокруг носа, что делает его одним из самых чувствительных органов в животном мире. Об этом пишет discoverwildlife.

Но самые длинные щупальца в природе принадлежат существам океана, что дает им такие преимущества, как способность преодолевать значительные расстояния для захвата добычи. А если они наполнены ядом, как у медуз, они также могут наносить значительный вред, сохраняя безопасную дистанцию.

Измерить точно, у кого самые длинные щупальца, довольно сложно, особенно учитывая, что многие претенденты являются глубоководными существами. Но наука все же дает ответ на этот вопрос.

Видео дня

1. Гигантский тихоокеанский осьминог

Если вы подумали, что гигантский тихоокеанский осьминог будет в этом списке, то формально ошиблись, ведь осьминоги имеют не щупальца, а руки.

Однако их руки достаточно длинные, иногда превышают 4 метра. Самый большой зафиксированный экземпляр, по сообщениям, достигал 9,75 метра в длину. Руки осьминога покрыты присосками, которые позволяют крепко удерживать добычу, а также обеспечивают прекрасное чувство вкуса и запаха.

2. Медуза номура

Медуза Номуры – одна из самых больших медуз в мире. Она может достигать 2 метров в диаметре, и ее щупальца также длинные. Это существо обитает преимущественно в водах между Китаем и Японией и питается в основном зоопланктоном и некоторыми более крупными рыбами.

3. Гигантский кальмар

Гигантские кальмары имеют восемь рук, но для захвата добычи используют свои два щупальца. По данным Ocean Portal Смитсоновского института, эти существа имеют щупальца, которые часто вдвое превышают общую длину их тела, что позволяет им ловить жертву на расстоянии до 10 метров.

4. Колоссальный кальмар

Колоссальный кальмар является самым большим кальмаром. Его вес достигает 495 килограммов. Щупальца кальмар выпускает только во время ловли добычи, и в растянутом состоянии это существо достигает 7 метров в длину. На щупальцах у него есть вращающиеся крючки, что делает его уникальным среди кальмаров (у других тоже есть крючки, но они не вращаются).

5. Медуза львиная грива

Медуза "Львиная грива" также является одной из крупнейших медуз в мире. Она имеет сотни щупалец, которые могут достигать 30 метров в длину и наполнены жалящими клетками. Животное использует их для ловли рыбы, а также мелких медуз.

Ранее УНИАН рассказывал, что в море заметили семирукого осьминога. Недавно океанологам из Монтерейского аквариума удалось сделать несколько невероятных снимков таких осьминогов. Это уже четвертый случай, когда эти ученые встречают такое животное за 40 лет исследований, а во всем мире было только несколько случаев его наблюдения.

Такие осьминоги, известные науке как Haliphron atlanticus, на самом деле имеют восемь щупалец, однако их называют семирукими из-за интересного поведения самцов. Во время спаривания самец отрывает специальное щупальце, известное как гектокотилус, чтобы использовать его как инструмент для передачи оплодотворения.

Вас также могут заинтересовать новости: