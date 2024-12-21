Жили с мастодонтами: ученые сделали важное открытие о прибытии первых людей в Америку

Предполагается, что первые американцы тысячилетиями разделяли саванны и болота с огромными дикими зверями.

Долгие годы ученые предпологали, что первые люди, прибывшие в Америку, вскоре истребили доисторических ленивцев и мастодонтов. Тем не менее новое открытие проливает свет на то, что они сосуществовали с людьми тысячилетиями, сообщает Associated Press.

В агентстве поделились, что исследования сразу в нескольких местах дали понять, что люди пришли в Америку гораздо раньше, чем было принято считать. Предполагается, что первые американцы тысячилетиями разделяли саванны и болота с огромными дикими зверями.

"Была идея, что люди появились и очень быстро все истребили - то, что называется "плейстоценовым перебором. Но новые открытия показывают, что люди существовали рядом с этими животными по крайней мере 10 000 лет, не заставив их вымереть", - рассказал журналистам археолог из Национального парка Уайт-Сэндс в Нью-Мексико Дэниел Одесс.

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Одни из самых интригующих подсказок были получены из археологического памятника Санта-Элина в центральной Бразилии, подчеркнули в агентстве. Там нашли кости гигантских предков ленивцев, на которых были видны признаки манипуляций со стороны людей. Ученые отметили, что они когда-то жили от Аляски до Аргентины.

В лаборатории Университета Сан-Паулу ученая Мириан Пачеко показала журналистам круглую окаменелость ленивца размером с монету. Она заявила, что поверхность окаменелости довольно гладкая, что говорит о том, что ее намеренно отполировали. Помимо этого у одного края есть небольшое отверстие.

"Мы считаем, что окаменелость была намеренно изменена и использовалась древними людьми в качестве ювелирных изделий или украшений", - рассказала она.

Возраст этих артефактов из Санта-Элины составляет около 27 000 лет. Ученые считали, что люди впервые прибыли в Америку на 10 000 лет позже.

Пачеко подчеркнула, что древние люди делали изделия из "свежих костей". Поэтому она исключила теорию о том, что украшения изготавливали их потомки спустя тысячи лет.

Еще в 1920-х годах археологи обнаружили в Кловисе, Нью-Мексико, характерные наконечники снарядов и другие артефакты, возрастом от 11 000 до 13 000 лет. Эта дата совпадает с концом последнего ледникового периода, подчеркнули в агентстве.

Ученые предполагают, что древние люди перебрались на континент, перейдя через Берингов пролив из Азии. Хотя их точное время прибытия в Америку остается спорным и, возможно, никогда не будет установлено, очевидно, что если первые люди прибыли туда раньше, чем считалось ранее, они не сразу истребили гигантских зверей, с которыми столкнулись, добавили журналисты.

Другие открытия ученых

Ранее ученые заявили, что главную модель эволюции Вселенной необходимо пересмотреть. Существуют два способа расчета постоянной Хаббла, однако они не согласуются друг с другом.

Кроме того, ученые нашли межзвездный "тоннель", которій соединяет нашу Солнечную систему с другими звездами. По словам ученых, наша Солнечная система находится в особой области пространства, которая называется Локальный горячий пузырь.

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