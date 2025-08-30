В частности ученые обнаружили синагогу, которая построена около 380 года н. э.

Археологи считают, что они, вероятно, обнаружили остатки синагоги, которая датируется первым веком и связывается в Писании с деятельностью Иисуса Христа. Об этом пишет Mirror.

На протяжении веков паломники и ученые связывали древнее поселение Хоразин или Коразим с историями из Нового Завета. В частности Евангелия описывают, как Иисус проповедовал и исцелял больных в местной синагоге, а также как он позже осудил город за отказ принять его учение.

Отмечается, что в Евангелии от Матфея записано его предупреждение:

"Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Витсаида!".

Однако до сих пор физические следы синагоги с тех времен оставались неуловимыми.

"Это, возможно, изменилось благодаря раскопкам в Национальном парке Коразим (Израиль - УНИАН), где уже были найдены впечатляющие базальтовые руины более поздней синагоги, построенной около 380 года н. э. Во время повторного изучения раскопок 20 века в 2024 году команда под руководством археолога Ахии Коэн-Тавор сделала впечатляющее открытие под каменным полом", - рассказали в издании.

Когда исследователи сняли слои камня, то обнаружили ряд гигантских валунов, расположенных в виде фундамента, а также фрагменты керамики, монеты и посуду для ежедневного использования.

"Это революционное открытие. Я проводил раскопки по всему миру, и для меня это, бесспорно, одна из важнейших раскопок, которые я когда-либо проводил", - поделился впечатлениями Коэн-Тавор.

Также артефакты, которые были найдены между камнями, дали важную подсказку: керамические обломки датируются первым веком, именно тогда, когда Иисус путешествовал по Галилее.

"Я не могу определить, когда именно сюда был положен сам камень. Я могу датировать керамику и, надеюсь, монеты, найденные между камнями, и, безусловно, то, что находится под ними", - объяснил Коэн-Тавор.

В свою очередь ученые призывают быть осторожными с такими фактами, ведь только будущий анализ может подтвердить эту идентификацию.

"Синагога IV века, которая когда-то стояла над руинами I века, сама по себе является достопримечательностью. Построенная из черного базальта этого региона, она имела три входа и украшения, высеченные по еврейским мотивам", - рассказали в Mirror.

В то же время Коэн-Тавор добавил:

"То, что было найдено на месте раскопок, является лишь подсказками о синагоге первого века".

По его словам, только дальнейшие исследования окончательно установят, можно ли связать эту находку с Иисусом.

