Оказалось, что история Земли гораздо длиннее.

Ученым удалось исследовать одну из древнейших воздушных сред, которая была заключена в скале более 800 млн лет назад. Разбив скалу и выпустив воздух, команда получила довольно необычный сюрприз относительно древней атмосферы Земли. Об этом пишет IFLScience.

Во время исследования Земли в древности, ученым нужно было полагаться на косвенные доказательства, чтобы оценить содержание элементов.

"Подобно доисторической мухе, попавшей в янтарь во времена динозавров, реликты воздушного климата Земли, включая пыль, пузырьки воздуха, морскую соль, вулканический пепел и сажу от лесных пожаров, могут на долгие века оставаться в ледниковом льду. Для климатологов эти реликты рассказывают историю о том, как климат и атмосфера нашей планеты менялись на протяжении тысячелетий", - подчеркнули в Национальной администрации по океану и атмосфере (NOAA).

Видео дня

Несмотря на то, что этот метод недавно дал ученым образцы воздуха из эпохи плиоцена, датируемой 5 миллионами лет назад, история Земли гораздо длиннее. Однако благодаря технике, которую разработала международная группа исследователей, ученые изучили гораздо более древние образцы воздуха, из-за чего они смогли представить, какой была атмосфера 815 млн лет назад.

Отмечается, что исследователи под наставничеством геохимика доктора Найджела Блейми в 2026 году изучали образцы каменной соли (галита) из бурового керна в Австралии. Тогда стало известно, что в галите могут быть небольшие "включения", то есть крошечные пузырьки газа, которые находятся внутри соли.

"Считалось, что эти включения слишком малы для исследования, но эта команда смогла это сделать, используя новый метод. Они взяли образцы галита и поместили их в вакуумную камеру, а затем измельчили образцы на мелкие кусочки, высвободив газ, содержавшийся внутри. Этот древний газ, который теперь был свободным, был направлен к двум квадрупольным масс-спектрометрам для анализа его состава. С помощью этой техники команда смогла проанализировать газ, который был в атмосфере Земли более 800 миллионов лет назад", - объяснили в IFLScience.

В то же время Блейми также прокомментировал свое исследование:

"Было много споров относительно того, каким было содержание кислорода 800 миллионов лет назад или больше. Мы разработали прямой метод анализа содержания этих уловленных ископаемых газов в атмосфере и обнаружили, что уровень кислорода был примерно вдвое ниже, чем сегодня".

Такое открытие стало довольно неожиданным, ведь ранее по оценкам он составлял лишь около двух процентов атмосферы Земли в то время.

"Благодаря этому исследованию впервые было непосредственно измерено содержание кислорода в воздухе, который позволял дышать первым животным. Мы измерили содержание кислорода в атмосфере на уровне от 10,3 до 13,4 процента, что было бы достаточно для процветания животных. Для сравнения, содержание кислорода в современной атмосфере Земли составляет 20,9 процента. Особенно важным в этом исследовании является то, что мы фактически обнаружили реальный образец атмосферы, тогда как предыдущие оценки были сделаны с помощью косвенных методов моделирования. Мы имели хорошее представление о том, как достать древний воздух, и очень приятно, что наша интуиция оправдалась", - отметил в отдельном заявлении профессор Джон Парнелл из Школы геофизических наук Абердинского университета.

Другие научные открытия

Как писал УНИАН, ранее возле Антарктиды нашли скрытую сеть из более 300 подводных каньонов, которые тянутся от континентальных окраин Антарктиды, некоторые из которых уходят в глубину более чем на 4000 метров. Всего было обнаружено 332 подводных желоба - это в пять раз больше, чем было найдено в предыдущих исследованиях.

Также сообщалось, что археологи нашли испанский корабль, взорвавшийся в 1748 году у побережья США. Обломки были найдены недалеко от города Брансуик, крупного колониального порта на южном побережье Северной Каролины.

Вас также могут заинтересовать новости: