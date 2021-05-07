Новый чип IBM на 45% более производительный и потребляет на 75% меньше энергии, чем популярные 7-нм чипы.

Компания IBM представила первый в мире рабочий прототип 2-нанометрового чипа.

Этот чип на 45% более производительный и потребляет на 75% меньше энергии, чем популярные 7-нм чипы, сообщает IBM.

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В IBM утверждают, что новый 2-нм чип потенциально может в четыре раза увеличит время автономной работы мобильного телефона, ускорить работу ноутбуков. Его также можно будет использовать в автономных автомобилях, сократив время, необходимое для обработки данных. Помимо этого, использование новых чипов на серверах позволит сократить выбросы углекислого газа благодаря снижению энергопотребления.

Чип имеет размер примерно как человеческий ноготь, но несмотря на размеры в нем размещены 50 млрд транзисторов. Увеличение числа транзисторов на чипе позволит сделать их меньше, быстрее, надежнее и эффективнее, отмечают в компании.

"Большее количество транзисторов в микросхеме также означает, что разработчики процессоров имеют больше возможностей для внедрения инноваций, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления, а также новые пути для аппаратной безопасности и шифрования", - отметили в IBM.

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Автор: Александр Топчий