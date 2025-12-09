Большая часть современных стен, которые окружают Старый город Иерусалима, датируется сотнями лет назад.

Археологи закончили раскопки самой длинной непрерывной части древней стены, которая окружала Иерусалим во времена Хасмонейского царства, когда происходили события, описанные в истории Хануки, вместе с возможными доказательствами 2100-летнего перемирия между враждующими королевствами. Об этом пишет The Independent.

С иврита Ханука означает "посвящение", поэтому этот праздник отмечает повторное освящение Храма в Иерусалиме во II веке до н. э., после того, как небольшая группа еврейских бойцов освободила его от оккупационных иностранных сил, а затем и Хасмонейское царство.

"Евреи празднуют восьмидневный праздник, который в этом году начинается 14 декабря, ритуалом ежевечернего зажигания свечи в честь небольшого запаса ритуально чистого масла, которое они нашли в храме и которое хватило на восемь ночей, а не на одну. Многие также едят жареные блюда, такие как картофельные блины, которые называются латкес, чтобы почтить память об этом удивительно долговечном масле", - объяснили в издании.

Видео дня

Отмечается, что фундамент стены Хасмонеев, раскопки которого были завершены на прошлой неделе в Иерусалиме, скорее всего, был построен через несколько десятилетий после истории Хануки теми же правителями. Его длина составляет почти 50 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля, а ширина - 5 метров. Фундамент поддерживал стены, которые, по оценкам и некоторыми историческими писаниями, были выше нынешних стен, окружающих Старый город Иерусалима.

В The Independent добавляют, что большая часть современных стен, окружающих Старый город Иерусалима, датируется сотнями лет назад, со времен Османской империи.

"По древним писаниям, стены Хасмонеев окружали территорию, значительно большую, чем современный Старый город Иерусалима, и имели 60 сторожевых башен высотой более 10 метров. Недавно обнаруженная часть является одной из самых длинных участков, сохранившихся в неповрежденном состоянии со времен строительства стен Хасмонеев", - подчеркнули в материале.

Одним из самых интересных элементов фундамента было то, что стена над ним, кажется, была намеренно и равномерно демонтирована до одинаковой высоты, а не хаотично разрушена временем или войной, отметил один из ведущих археологов проекта из Израильского управления древностей Амит Реем.

После этого эксперты начали интересоваться, почему любой лидер мог демонтировать вполне исправную защитную стену в районе, который постоянно находился под угрозой вторжения.

"Антиох Сидет (Седьмой) заключил соглашение о перемирии с Иоанном Гирканом, сказав: если ты хочешь, чтобы я вывел свою армию, ты сам, еврейский царь, должен сравнять с землей фортификационные сооружения Хасмонеев, которые построили ты и твой отец", - объяснил Реем.

В трудах одного ученого Иосифа Флавия говорится о том, что после того, как Антиох принял предложение Гиркана, они "снесли стены, окружавшие город".

"Мы просто считаем, что нашли археологические доказательства этого, поэтому это довольно удивительно, когда археология и древние истории сочетаются, это и есть магия Иерусалима", - подчеркнул Реем.

Другие археологические находки

Также сообщалось, что в руинах древнегреческого города нашли 2400-летний горшок с золотом, который закопали примерно 2400 лет назад. Находка происходит из Нотиона, прибрежного города, который когда-то находился между персидской и афинской властью.

В то же время стало известно, что в Египте раскопали неразграбленную гробницу, которая удивила бывалых археологов. В частности исследователи наткнулись на 225 тщательно изготовленных погребальных статуэток в древней усыпальнице.

Вас также могут заинтересовать новости: