Шестое массовое вымирание по вине человечества ускоряется

Позвоночные животные, которые живут на суше, вымирают быстрее, чем ранее считалось.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, давление со стороны человечества включая торговлю дикими животными и уничтожение мест их естественного обитания сделало большой вклад в вымирание сотен видов. При этом много других животных оказываются на грани исчезновения.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что среди авторов исследования - биолог из Стэнфордского университета Пол Эрлих. Он принимал участие в исследовании в 2015 году, которое установило начало шестого массового вымирания на Земле. Теперь Эрлих и коллеги предостерегают, что этот процесс, порожденный человечеством, "очень вероятно ускоряется". Это приводит к деградации жизненно важных экосистем и краху биологического разнообразия.

"Нынешнее шестое массовое вымирание может быть наиболее серьезной экологической угрозой для сохранения цивилизации из-за своей необратимости. Тысячи популяций критически осаждаемых позвоночных видов животных были утрачены за столетие. Это указывает на то, что шестое массовое вымирание вызвано людьми и ускоряется", - сказал Эрлих.

"Ускорение кризиса вымирания несомненное, потому что количество людей на планете растет вместе с уровнем потребления. В придачу виды - связующие звенья экосистем. И когда они выпадают, виды, с которыми они контактируют, тоже исчезают. В регионах, где исчезновения видов концентрированное, происходит крах регионального биологического разнообразия", - добавил он.

В своем исследовании ученые хотели пролить новый свет на кризис вымирания, проанализировав 29400 видов позвоночных животных, живущих на суше, с целью определить, какие из них на грани исчезновения. Для этого авторы решили, что существа будут считаться на грани вымирания, если их глобальная популяция составляет менее тысячи особей. Ученые обнаружили, что 515 видов позвоночных отвечают этому критерию и могут исчезнуть в течение следующих 20 лет. Для сравнения, ученые указывают на то, что 543 наземных видов вымерли за весь 20-й веа. Также ученые обнаружили, что из 515 видов, которые сейчас на грани вымирания, почти половина представлена на Земле менее чем 250 особями. Большинство этих существ обитают в тропических и субтропических регионах, на которые сильно повлияли люди.

Ученые также проанализировали данные о 77 млекопитающих и птицах, которые были на грани вымирания в течение прошлого века. Оказалось, что 94% локализованных популяций этих видов уже исчезли. Если допустить, что такие тенденции касаются всех видов на грани вымирания, авторы подсчитали, что 237 тысяч популяций 515 видов, которые они определили в своем исследовании, вымерли с 1900 года. Когда значительное количество этих видов исчезло, это могло запустить цепную реакцию в целых экосистемах.

